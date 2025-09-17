  • 會員
AH股新聞

17/09/2025 14:44

寧德時代曾毓群：中國已成全球最大儲能市場，擁有最先進的產業鏈

　　《經濟通通訊社１７日專訊》２０２５世界儲能大會今日在福建寧德召開。寧德時代
（０３７５０）（深：３００７５０）董事長曾毓群在大會開幕式上指出，近五年來，在「雙碳
」戰略目標的指引下，中國出台了很多儲能政策，從前瞻性布局引導，到分階段精準的施策，再
到央地協同推進，推動了中國儲能產業從小範圍的科研示範走向了規模化產業化的發展，中國已
經成為全球最大的儲能市場。
　
　　曾毓群表示，中國目前擁有全球最完整的、規模最大的儲能技術，最先進的儲能產業鏈；儲
能電池和系統的出貨量分別佔全球市場的９０％和７０％以上。今年初發布的１３６號文，標誌
著中國儲能產業已經進入了全球市場化的新階段。
　
　　曾毓群同時指出，過去三年儲能系統價格下降了約８０％，某些集採項目的中標價甚至低於
人民幣０﹒４元╱Ｗｈ，遠低於成本。價格戰已蔓延至海外市場，導致企業毛利急速縮水，曾毓
群呼籲業界回歸理性競爭，重視品質與安全，推動儲能行業健康發展。（ｊｑ）

