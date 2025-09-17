京東超市發布今年月餅消費趨勢：人均擬買多於４盒，低溫月餅銷…

《經濟通通訊社１７日專訊》京東超市昨發布《京東月餅品類２０２５年趨勢洞察報告》。
報告顯示，經調研數千用戶發現，今年消費者計劃購買盒數平均超４盒，臨近中秋購買意願顯著
提升。
產品類型上，低溫月餅表現尤為亮眼，整體銷售額增速達７３％；流派表現上，廣式、港式
、蘇式月餅依然最受歡迎，超六成被調研用戶表示更喜歡廣式月餅。（ｊｑ）
17/09/2025 17:55
