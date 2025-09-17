《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒２％，ＴｉｋＴｏｋ達成協議截止日…

《經濟通通訊社１７日專訊》中美馬德里會談後，美國總統特朗普周二（１６日）簽署行政

令，再次延長字節跳動剝離ＴｉｋＴｏｋ美國業務的最後期限，最新截止日為１２月１６日。滬

深股市今早集體低開，滬綜指低開０﹒２％，報３８５４﹒０７點，深成指低開０﹒０１％，創

業板指低開０﹒０４％，盤初機器人股續造好，有色金屬股偏軟。



據《華爾街日報》援引知情人士說，中美達成框架協議，ＴｉｋＴｏｋ的美國業務將由甲骨

文、Ｓｉｌｖｅｒ Ｌａｋｅ和Ａｎｄｒｅｅｓｓｅｎ Ｈｏｒｏｗｉｔｚ等投資者組成的財團

控制。報道稱，將成立一家新公司負責運營ＴｉｋＴｏｋ，美國投資者將持有約８０％的股份，

中國股東持有剩餘股份。該公司董事會將以美國人為主，其中一名董事由美國政府指定。此外，

現有用戶將被要求轉移到ＴｉｋＴｏｋ開發並正在測試的一款新應用。



國內方面，商務部等九部門聯合發布《關於擴大服務消費的若干政策措施》，提出推動「服

務消費季」系列促銷活動，深化「購在中國」品牌，並支持優質消費資源與知名ＩＰ跨界合作，

培育新型消費龍頭企業，特別在中高端醫療、休閒度假等領域放寬市場准入。



券商繼續看好後市。國泰海通首席策略分析師方奕表示，中國股市上升的邏輯是可持續的，

年內Ａ股股指還會走出新高。原因有三：第一，中國經濟轉型加快，能見度提高是估值重估的重

要前提；第二，無風險收益率下降，股票市場機會成本降低，資產管理需求井噴和增量資金入市

遠未結束；第三，經濟政策與資本市場改革對股市估值具有關鍵影響。此外，全球流動性寬鬆在

即，中國「反內捲」和增量經濟支持舉措也有望進一步加碼。



人行今日進行４１８５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有３０４０億元逆回

購到期，即今日淨投放１１４５億元。


