照顧者 情緒健康
AH股新聞

17/09/2025 11:34

《Ａ股行情》滬指半日收升０﹒４％，創業板漲１﹒７％，權重股…

　　《經濟通通訊社１７日專訊》Ａ股三大指數走強，滬指半日收升０﹒４１％，報
３８７７﹒５５點；創業板指漲１﹒７４％，權重股寧德時代（０３７５０）
（深：３００７５０）彈近６﹒５％刷新歷史高點；深成指揚１﹒０２％。滬深兩市半日成交
１５４４６億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增加６２８億元或４﹒２％。
　
　　盤面上，光刻機板塊上午升２﹒４％，領漲概念股。英國媒體報道稱，中芯國際
（００９８１）（滬：６８８９８１）正在試運行首台國產先進芯片製造設備，即上海初創企業
宇量昇科技有限公司製造的一台深紫外（ＤＵＶ）光刻機。中芯Ａ升６﹒６％，盤中飆至
１２０﹒８元創新高。
　
　　寧德時代ＡＨ齊漲，其Ａ股衝上３８０點，半日收升６﹒５％。摩根士丹利在報告中稱，寧
德時代自主研發的生產線具有高度複雜性和智能化，在材料科學方面也處於先進水平。這將繼續
形成較高的進入壁壘，並帶來質量溢價和成本競爭力。目前訂單依然飽滿，明年可能需要１萬億
瓦時的產能。另外，２０２５世界儲能大會在福建省寧德市召?，共有１８個項目簽約，計劃總
投資２４５﹒８億元，項目涵蓋新型電池、新型儲能系統、新材料、零碳園區等方向。
　
　　機器人股今日繼續走強，多元金融板塊亦漲；至於預製菜、豬肉股及酒店餐飲均走低。個股
升多跌少，兩市超２７００隻個股收高。（ｒｙ）

