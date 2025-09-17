《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒３７％，寧德時代、中芯國際均創新高

《經濟通通訊社１７日專訊》中美經貿會談釋出暖意，滬綜指兩連升，今日收升０﹒３７％
，報３８７６﹒３４點，深成指漲１﹒１６％，寧王創新高，推動創業板指收揚１﹒９５％。滬
深兩市全天成交額２﹒３８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加３５４億元或１﹒５％
。
中美馬德里經貿會談結束後，字節跳動剝離ＴｉｋＴｏｋ美國業務的最後期限再次延為１２
月１６日。美國財政部長貝森特透露，在美國對華關稅緩徵期於１１月１０日到期前，中美代表
團還會再會面一次，地點可能是德國法蘭克福。他並指，「每一輪會談都在變得愈來愈富有成果
」。有分析師認為，中國在滿足了美國的一些要求後，作為交換，美國也會在某些地方作讓步，
例如放鬆對中國芯片或相關技術的封瑣，或者中概股在美國上市的監管。
中芯國際（滬：６８８９８１）據報正在測試由上海初創公司宇量昇生產的芯片生產設備
ＤＵＶ光刻機。知情人士稱，這款機器用的是浸沒式技術，類似於艾司摩爾（ＡＳＭＬ）採用的
技術。中芯國際Ａ股盤中新高，收升６﹒９％報１１７﹒３９元。芯片股受惠上揚，峰?科技
（滬：６８８２７９）、利揚芯片（滬：６８８１３５）漲停。
電池板塊表現活躍，寧德時代（深：３００７５０）創歷史新高，盤中最高見３８１﹒８８
，收報３７７﹒１元，升６﹒７％。寧德時代董事長曾毓群今日在世界儲能大會上指出，近五年
來中國出台了很多儲能政策，中國已經成為全球最大的儲能市場。目前擁有全球最完整的、規模
最大的儲能技術，最先進的儲能產業鏈；儲能電池和系統的出貨量分別佔全球市場的９０％和
７０％以上。（ｒｙ）
表列滬深股市主要指數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滬深３００ ４５５１﹒０２ ＋０﹒６１
上證指數 ３８７６﹒３４ ＋０﹒３７ １００６６﹒８０
深證成指 １３２１５﹒４６ ＋１﹒１６ １３７００﹒７０
創業板指 ３１４７﹒３５ ＋１﹒９５
科創５０ １３７０﹒４３ ＋０﹒９１
Ｂ股指數 ２６５﹒２１ ＋０﹒１１ １﹒４３
深證Ｂ指 １３６１﹒０３ ＋０﹒１１ １﹒２７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
