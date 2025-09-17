《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒３７％，寧德時代、中芯國際均創新高

《經濟通通訊社１７日專訊》中美經貿會談釋出暖意，滬綜指兩連升，今日收升０﹒３７％

，報３８７６﹒３４點，深成指漲１﹒１６％，寧王創新高，推動創業板指收揚１﹒９５％。滬

深兩市全天成交額２﹒３８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加３５４億元或１﹒５％

。



中美馬德里經貿會談結束後，字節跳動剝離ＴｉｋＴｏｋ美國業務的最後期限再次延為１２

月１６日。美國財政部長貝森特透露，在美國對華關稅緩徵期於１１月１０日到期前，中美代表

團還會再會面一次，地點可能是德國法蘭克福。他並指，「每一輪會談都在變得愈來愈富有成果

」。有分析師認為，中國在滿足了美國的一些要求後，作為交換，美國也會在某些地方作讓步，

例如放鬆對中國芯片或相關技術的封瑣，或者中概股在美國上市的監管。



中芯國際（滬：６８８９８１）據報正在測試由上海初創公司宇量昇生產的芯片生產設備

ＤＵＶ光刻機。知情人士稱，這款機器用的是浸沒式技術，類似於艾司摩爾（ＡＳＭＬ）採用的

技術。中芯國際Ａ股盤中新高，收升６﹒９％報１１７﹒３９元。芯片股受惠上揚，峰?科技

（滬：６８８２７９）、利揚芯片（滬：６８８１３５）漲停。



電池板塊表現活躍，寧德時代（深：３００７５０）創歷史新高，盤中最高見３８１﹒８８

，收報３７７﹒１元，升６﹒７％。寧德時代董事長曾毓群今日在世界儲能大會上指出，近五年

來中國出台了很多儲能政策，中國已經成為全球最大的儲能市場。目前擁有全球最完整的、規模

最大的儲能技術，最先進的儲能產業鏈；儲能電池和系統的出貨量分別佔全球市場的９０％和

７０％以上。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ４５５１﹒０２ ＋０﹒６１

上證指數 ３８７６﹒３４ ＋０﹒３７ １００６６﹒８０

深證成指 １３２１５﹒４６ ＋１﹒１６ １３７００﹒７０

創業板指 ３１４７﹒３５ ＋１﹒９５

科創５０ １３７０﹒４３ ＋０﹒９１

Ｂ股指數 ２６５﹒２１ ＋０﹒１１ １﹒４３

深證Ｂ指 １３６１﹒０３ ＋０﹒１１ １﹒２７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

