  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

17/09/2025 15:08

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒３７％，寧德時代、中芯國際均創新高

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中美經貿會談釋出暖意，滬綜指兩連升，今日收升０﹒３７％
，報３８７６﹒３４點，深成指漲１﹒１６％，寧王創新高，推動創業板指收揚１﹒９５％。滬
深兩市全天成交額２﹒３８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加３５４億元或１﹒５％

　
　　中美馬德里經貿會談結束後，字節跳動剝離ＴｉｋＴｏｋ美國業務的最後期限再次延為１２
月１６日。美國財政部長貝森特透露，在美國對華關稅緩徵期於１１月１０日到期前，中美代表
團還會再會面一次，地點可能是德國法蘭克福。他並指，「每一輪會談都在變得愈來愈富有成果
」。有分析師認為，中國在滿足了美國的一些要求後，作為交換，美國也會在某些地方作讓步，
例如放鬆對中國芯片或相關技術的封瑣，或者中概股在美國上市的監管。
　
　　中芯國際（滬：６８８９８１）據報正在測試由上海初創公司宇量昇生產的芯片生產設備
ＤＵＶ光刻機。知情人士稱，這款機器用的是浸沒式技術，類似於艾司摩爾（ＡＳＭＬ）採用的
技術。中芯國際Ａ股盤中新高，收升６﹒９％報１１７﹒３９元。芯片股受惠上揚，峰?科技
（滬：６８８２７９）、利揚芯片（滬：６８８１３５）漲停。
　
　　電池板塊表現活躍，寧德時代（深：３００７５０）創歷史新高，盤中最高見３８１﹒８８
，收報３７７﹒１元，升６﹒７％。寧德時代董事長曾毓群今日在世界儲能大會上指出，近五年
來中國出台了很多儲能政策，中國已經成為全球最大的儲能市場。目前擁有全球最完整的、規模
最大的儲能技術，最先進的儲能產業鏈；儲能電池和系統的出貨量分別佔全球市場的９０％和
７０％以上。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４５５１﹒０２　　＋０﹒６１　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３８７６﹒３４　　＋０﹒３７　　　１００６６﹒８０　　
　　深證成指　　１３２１５﹒４６　＋１﹒１６　　　１３７００﹒７０　　
　　創業板指　　３１４７﹒３５　　＋１﹒９５　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１３７０﹒４３　　＋０﹒９１　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６５﹒２１　　＋０﹒１１　　　　　１﹒４３　　　　
　　深證Ｂ指　　１３６１﹒０３　　＋０﹒１１　　　　　１﹒２７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【你點睇？】蘋果發布超薄iPhone Air，市場反應一般，股價跌1.5%。你認為其產品仍物有所值？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15

大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處