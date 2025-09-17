  • 會員
AH股新聞

17/09/2025 09:47

ｉＰｈｏｎｅ　１７系列需求強勁，中國市場最突出，交貨時間均…

　　《經濟通通訊社１７日專訊》蘋果ｉＰｈｏｎｅ　１７系列據報需求強勁，新旗艦機型在全
球多個市場的交貨時間普遍較前代延長，而這一現象在中國市場尤為明顯。據「追風交易台」指
，高盛最新研報引述高盛追蹤的Ａｐｐｌｅ﹒ｃｏｍ預購數據發現，在全球範圍內，
ｉＰｈｏｎｅ　１７所有機型的交貨時間都比前代產品更長，其中標準版和Ｐｒｏ　Ｍａｘ機型
增加最多，交貨時間分別延長了８天。中國大陸市場表現尤為突出，預購首日，ｉＰｈｏｎｅ　
１７系列平均交貨時間從上一代產品的１０天飆升至２７天，淨增長高達１７天，增幅領跑所有
被追蹤的市場。
　
　　高盛稱，從區域市場的角度看，中國大陸無疑是本次ｉＰｈｏｎｅ１７系列預購中最耀眼的
明星。在機型方面，高端的Ｐｒｏ系列依然是消費者的首選。根據Ｃａｎａｌｙｓ對
ｉＰｈｏｎｅ１６上市至今的銷售組合報告，Ｐｒｏ和ＰｒｏＭａｘ型號的銷量佔比分別達
３３％和３６％。此次ｉＰｈｏｎｅ１７的預購趨勢延續了這一模式，Ｐｒｏ和ＰｒｏＭａｘ的
交貨時間顯著長於基礎版和Ａｉｒ版，特別是在中國市場，截至預購第四天，基礎版、Ｐｒｏ版
和ＰｒｏＭａｘ版的交貨時間均長達約５周。
　
　　此前有分析師稱，ｉＰｈｏｎｅ　１７標準版、Ｐｒｏ和Ｐｒｏ　Ｍａｘ機型的計劃產量同
比增加２５％，而ｉＰｈｏｎｅ　Ａｉｒ的產量則是ｉＰｈｏｎｅ　１６　Ｐｌｕｓ的三倍。在
產量增加的背景下，交貨時間仍然延長，表明預購需求十分強勁。
　
　　高盛分析師認為，這一強勁的預購趨勢支持他們對蘋果２０２５財年第四季度ｉＰｈｏｎｅ
收入增長８％的預期，同時由於蘋果第三財季末渠道庫存處於目標區間低端，渠道補貨將進一步
推動業績增長。（ｓｌ）

照顧者 情緒健康

