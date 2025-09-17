ｉＰｈｏｎｅ　１７系列需求強勁，中國市場最突出，交貨時間均…

《經濟通通訊社１７日專訊》蘋果ｉＰｈｏｎｅ １７系列據報需求強勁，新旗艦機型在全
球多個市場的交貨時間普遍較前代延長，而這一現象在中國市場尤為明顯。據「追風交易台」指
，高盛最新研報引述高盛追蹤的Ａｐｐｌｅ﹒ｃｏｍ預購數據發現，在全球範圍內，
ｉＰｈｏｎｅ １７所有機型的交貨時間都比前代產品更長，其中標準版和Ｐｒｏ Ｍａｘ機型
增加最多，交貨時間分別延長了８天。中國大陸市場表現尤為突出，預購首日，ｉＰｈｏｎｅ
１７系列平均交貨時間從上一代產品的１０天飆升至２７天，淨增長高達１７天，增幅領跑所有
被追蹤的市場。
高盛稱，從區域市場的角度看，中國大陸無疑是本次ｉＰｈｏｎｅ１７系列預購中最耀眼的
明星。在機型方面，高端的Ｐｒｏ系列依然是消費者的首選。根據Ｃａｎａｌｙｓ對
ｉＰｈｏｎｅ１６上市至今的銷售組合報告，Ｐｒｏ和ＰｒｏＭａｘ型號的銷量佔比分別達
３３％和３６％。此次ｉＰｈｏｎｅ１７的預購趨勢延續了這一模式，Ｐｒｏ和ＰｒｏＭａｘ的
交貨時間顯著長於基礎版和Ａｉｒ版，特別是在中國市場，截至預購第四天，基礎版、Ｐｒｏ版
和ＰｒｏＭａｘ版的交貨時間均長達約５周。
此前有分析師稱，ｉＰｈｏｎｅ １７標準版、Ｐｒｏ和Ｐｒｏ Ｍａｘ機型的計劃產量同
比增加２５％，而ｉＰｈｏｎｅ Ａｉｒ的產量則是ｉＰｈｏｎｅ １６ Ｐｌｕｓ的三倍。在
產量增加的背景下，交貨時間仍然延長，表明預購需求十分強勁。
高盛分析師認為，這一強勁的預購趨勢支持他們對蘋果２０２５財年第四季度ｉＰｈｏｎｅ
收入增長８％的預期，同時由於蘋果第三財季末渠道庫存處於目標區間低端，渠道補貨將進一步
推動業績增長。（ｓｌ）
