【聚焦人幣】外匯局：未取消境外個人境內限購房令，僅優化結匯…

《經濟通通訊社１７日專訊》國家外匯局１５日發布《關於深化跨境投融資外匯管理改革有

關事宜的通知》，其中在房地產相關政策中，除了縮減資本項目外匯收入及其結匯所得人民幣在

境內支付使用的負面清單外，還為了便利境外個人境內購房結匯支付，將粵港澳大灣區試點實施

的港澳居民購房結匯支付便利推廣至全國。



對於有輿論將「便利境外個人境內購房結匯支付」措施誤讀為「境外個人境內限購房令取消

」，國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌強調，境外個人境內購房結匯支付便利，僅是在銀

行辦理資金結匯支付時的審核程序優化，並未改變現行境外個人境內購房政策，而享受政策便利

的前提是，境外個人符合房地產主管部門和各地購房資格條件。



據介紹，此前境外個人境內購房辦理資金結匯支付，需提供房地產主管部門出具的購房備案

證明文件，而房地產企業或二手房出讓方通常要求先收到首付款才辦理網簽。為解決業務實際辦

理中的困難問題，外匯局早前針對港澳居民在粵港澳大灣區內地城市購房試點實施「先結後補」

便利措施，即購房者在取得房地產主管部門的購房備案證明文件之前，可先憑購房合同或協議先

行辦理結匯支付，後續再補交備案證明文件。



為滿足更多境外個人在境內工作、生活等合理購房需求，推動區域融合和人才流動，外匯局

遂此次將試點推廣至全國。（ｓｌ）

