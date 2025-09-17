  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

17/09/2025 10:06

【聚焦人幣】外匯局：未取消境外個人境內限購房令，僅優化結匯…

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家外匯局１５日發布《關於深化跨境投融資外匯管理改革有
關事宜的通知》，其中在房地產相關政策中，除了縮減資本項目外匯收入及其結匯所得人民幣在
境內支付使用的負面清單外，還為了便利境外個人境內購房結匯支付，將粵港澳大灣區試點實施
的港澳居民購房結匯支付便利推廣至全國。
　
　　對於有輿論將「便利境外個人境內購房結匯支付」措施誤讀為「境外個人境內限購房令取消
」，國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌強調，境外個人境內購房結匯支付便利，僅是在銀
行辦理資金結匯支付時的審核程序優化，並未改變現行境外個人境內購房政策，而享受政策便利
的前提是，境外個人符合房地產主管部門和各地購房資格條件。
　
　　據介紹，此前境外個人境內購房辦理資金結匯支付，需提供房地產主管部門出具的購房備案
證明文件，而房地產企業或二手房出讓方通常要求先收到首付款才辦理網簽。為解決業務實際辦
理中的困難問題，外匯局早前針對港澳居民在粵港澳大灣區內地城市購房試點實施「先結後補」
便利措施，即購房者在取得房地產主管部門的購房備案證明文件之前，可先憑購房合同或協議先
行辦理結匯支付，後續再補交備案證明文件。
　
　　為滿足更多境外個人在境內工作、生活等合理購房需求，推動區域融合和人才流動，外匯局
遂此次將試點推廣至全國。（ｓｌ）

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中美元首通話將決定TikTok的命運

16/09/2025 15:42

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處