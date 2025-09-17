  • 會員
17/09/2025 10:32

《中國要聞》網信辦：龍頭企業需加速研發自主可控安全芯片

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中央網信辦副主任、國家網信辦副主任楊建文１５日主持
２０２５年國家網絡安全宣傳周網絡安全企業家座談會時指出，頭部企業需扛起「卡脖子」技術
攻關責任，加速研發自主可控安全芯片以突破壟斷。
　
　　楊建文表示，隨著數字經濟與實體經濟深度融合，網絡安全需求正從「合規驅動」向「風險
驅動」加速轉型，需要「三方聯動、共同發力」－－行業主管部門要為產業轉型提供「實打實」
支撐，為網信企業提供更好的政策環境，推動產業高質量發展，鼓勵企業參與標準制定；頭部企
業需扛起「卡脖子」技術攻關責任，聚焦芯片等關鍵領域，聯合高校院所打造創新聯合體，加速
研發自主可控安全芯片以突破壟斷，通過「傳幫帶」助力中小微企業提升安全能力；行業協會要
發揮「橋樑紐帶」作用，通過建設網絡安全人才庫、構建「威脅情報共享」等方式，優化協同溝
通機制。
　
　　座談會有３６家企業５０餘位代表參與，中國聯通、中電科、中電子、商湯科技、啟明星辰
、亞信安全、綠盟科技、安恒、安天科技、恒安嘉新、拼多多、百度、華為、小鵬汽車、科大訊
飛、每日互動等１６家企業負責人圍繞「轉型關鍵要素」、「破解行業內捲」、「助力企業出海
」三大議題，就網絡安全產業高質量發展建言獻策。（ｓｌ）

