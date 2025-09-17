  • 會員
17/09/2025 11:17

《中國要聞》廣州擬立例加強防控病媒生物，住戶需及時清積水、…

　　《經濟通通訊社１７日專訊》廣州防治登革熱、基孔肯雅熱等由病媒生物傳染人類的疾病將
有法可依。廣州市人大常委會近日就《關於加強病媒生物預防控制的決定（草案．徵求意見稿）
》公開徵求意見。病媒生物是指能夠將病原體從人或者其他動物傳播給人的生物，如鼠、蚊、蠅
、蟑螂、蚤類等。意見稿除了要求各級政府、街道辦、機關、企事業單位、社會團體、場所等負
起各種清潔、防控和督促、監管責任，例如每月至少開展一次病媒生物孳生地環境衛生大掃除之
外，還要求住戶也要採取多項措施，預防控制病媒生物孳生。
　
　　意見稿顯示，住戶被要求保持室內外環境衛生整潔，不得隨意傾倒、堆放生活垃圾，及時清
除積水、廢棄容器、堆積雜物等病媒生物孳生地；消除病媒生物孳生條件，完善住所防鼠、防蠅
、防蚊、防蟑螂等設施，種植植物應當及時清除積水，種養水養植物應當採取每三天至少換水一
次、沖洗植物根部和容器內壁等防蚊孳生措施；不得在居住區的樓頂天台、露台、樓道等公共區
域堆積垃圾、雜物或者飼養家禽家畜。
　
　　意見稿並顯示，機關、企業事業單位、社會團體等單位和個人違反這份《決定》，未保持室
內外環境衛生整潔，未清除積水、廢棄容器、堆積雜物等病媒生物孳生地，並在被責令限期改正
後拒不改正，個人將被罰款２００－５００元（人民幣．下同），單位將被罰款１０００－
５０００元；未完善防鼠、防蠅、防蚊、防蟑螂設施，並在被令限期改正後逾期不改，罰款
５００－１０００元；隨意傾倒、堆放生活垃圾的，將被責令改正，並對個人罰款１００－
５００元，對單位罰款５萬－５０萬元。
　
　　食品生產經營場所、廢品收購站、建築工地、集貿市場、禽畜飼養場、花卉市場、公共廁所
等易孳生病媒生物場所違反《決定》，未落實病媒生物預防控制措施，若在責令限期改正後逾期
不改，罰款１０００－１萬元。住戶違反《決定》，未採取措施預防控制病媒生物孳生，將被警
告並責令限期改正，逾期不改的，罰款５０－１００元。阻礙國家機關工作人員依法執行職務的
，將由公安機關警告或者罰款最高５００元；情節嚴重的，處５日－１０日拘留，可以罰款最高
１０００元。（ｓｌ）

