17/09/2025 11:18

《Ａ場新股》上交所：科創板第五套上市標準將擴圍至商業航天、…

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據內媒報道，上交所副理事長霍瑞戎昨日２０２５中國資本市
場發展論壇上透露，上交所已與多家商業航天、人工智能、低空經濟企業開展預溝通，推動科創
板第五套上市標準擴圍至相關行業領域。
　
　　霍瑞戎表示，自重啟科創板第五套上市標準的政策發布以來，科創板新增受理１５家企業
ＩＰＯ申請，其中４家為未盈利企業；在適用第五套標準方面，１家企業獲受理，２家前期已申
報企業獲註冊生效；政策發布至今已有３家未盈利企業註冊生效，為首批新註冊科創成長層企業
上市奠定了基礎。
　
　　霍瑞戎並提到，資深專業機構投資者制度啟動試水，新受理企業泰諾麥博披露了資深專業機
構投資者相關信息。預先審閱有序推進，已與多家意向企業開展預溝通，積極推動首家項目提請
預先審閱。
　
　　中證監主席吳清今年６月在２０２５陸家嘴論壇上宣布，設置科創板科創成長層；重啟未盈
利企業適用科創板第五套上市標準；對第五套標準上市企業試點引入資深專業機構投資者制；面
向優質科技型企業試點ＩＰＯ預先審閱機制；擴大第五套標準適用範圍等。（ｓｌ）

