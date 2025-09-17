  • 會員
AH股新聞

17/09/2025 11:58

【大國博弈】貝森特：１１月前中美經貿會談或在德國法蘭克福舉行

　　《經濟通通訊社１７日專訊》馬德里中美經貿會談結束後的第二天（１６日），會談的美方
牽頭人、美國財政部長貝森特在接受美媒ＣＮＢＣ訪問時透露，在美國對華關稅緩徵期於１１月
１０日到期前，中美代表團還會再會面一次，地點可能是德國法蘭克福。他並指，馬德里會談是
中美代表團之間的第四輪經貿會談，「這四輪會談的每一輪都在變得越來越富有成果」。
　
　　他又提到，其實早在３、４月時，ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動與新投資人之間的協議條款
已經磋商完成，幾乎沒有剩下甚麼需要進一步敲定的細節，但在特朗普宣布全球對等關稅的４月
２日「解放日」之後，中方沒有繼續推進這項協議，不過後來美中兩國元首都希望繼續推進這項
協議，「這次馬德里會談的主題就是讓中國政府批准這項協議」。他補充稱，ＴｉｋＴｏｋ協議
內容將在未來幾天或者幾周公布。
　
　　特朗普１６日簽署行政令，再次延長字節跳動剝離ＴｉｋＴｏｋ美國業務的最後期限，最新
截止日期為１２月１６日。特朗普表示，將在周五（１９日）與中國國家主席習近平通話，以確
認ＴｉｋＴｏｋ協議的所有內容。
　
　　《華爾街日報》引述知情人士報道，根據中美馬德里會談達成的成果，ＴｉｋＴｏｋ美國業
務大約８０％股權將由甲骨文（Ｏｒａｃｌｅ）、銀湖資本（Ｓｉｌｖｅｒ　Ｌａｋｅ）和安德
森．霍洛維茨（Ａｎｄｒｅｅｓｓｅｎ　Ｈｏｒｏｗｉｔｚ）組成的財團控制，中方股東將控制
餘下的２０％左右。（ｓｌ）

