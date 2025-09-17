  • 會員
17/09/2025 16:46

【聚焦數據】內地首８月財政收入增幅擴至０﹒３％，稅收轉增０…

　　《經濟通通訊社１７日專訊》財政部公布，１－８月，全國一般公共預算收入１４８，　
１９８億元（人民幣．下同），同比增長０﹒３％，增幅較１－７月擴大０﹒２個百分點。其中
，全國稅收收入１２１，　０８５億元，同比微增０﹒０２％，１－７月為下降０﹒３％；非稅
收入２７１１３億元，同比增長１﹒５％，增幅較１－７月收窄０﹒５個百分點。
　
　　分中央和地方看，中央一般公共預算收入６４２６８億元，同比下降１﹒７％；地方一般公
共預算本級收入８３９３０億元，同比增長１﹒８％。
　
＊國內消費稅增幅收窄，證券交易印花稅增幅大幅擴至近８２％＊
　
　　主要稅收收入中，國內增值稅４７３８９億元，同比增長３﹒２％。國內消費稅１１５２３
億元，同比增長２％，增幅較１－７月收窄０﹒１個百分點。企業所得稅３１４７７億元，同比
增長０﹒３％，１－７月為下降０﹒４％。個人所得稅１０５４７億元，同比增長８﹒９％。
　
　　進口貨物增值稅、消費稅１１７７０億元，同比下降６﹒７％，降幅較１－７月擴大０﹒６
個百分點。關稅１５２７億元，同比下降６﹒５％。出口退稅１５７６６億元，同比增長９％。
　
　　車輛購置稅１３３４億元，同比下降１７﹒７％。印花稅２８４４億元，同比增長
２７﹒４％，其中證券交易印花稅１１８７億元，同比增長８１﹒７％，增幅較１－７月大幅擴
大１９﹒２個百分點。房產稅３３０７億元，同比增長１１﹒５％，增幅較１－７月擴大０﹒３
個百分點。（ｓｌ）

