  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

17/09/2025 16:46

【聚焦數據】內地首８月財政支出增幅收窄至３﹒１％，社保和就…

　　《經濟通通訊社１７日專訊》財政部公布，１－８月，全國一般公共預算支出１７９３２４
億元（人民幣．下同），同比增長３﹒１％，增幅較１－７月收窄０﹒３個百分點。分中央和地
方看，中央一般公共預算本級支出２６５７０億元，同比增長８％；地方一般公共預算支出
１５２７５４億元，同比增長２﹒３％。　
　
　　主要支出科目中，社會保障和就業支出增幅最強勁，同比增１０％，較１－７月擴大０﹒２
個百分點，規模為３０７２３億元。節能環保支出３３１５億元，同比增長６﹒６％，增幅較１
－７月擴大２﹒３個百分點。債務付息支出８７１５億元，同比增長５﹒９％，增幅較１－７月
收窄０﹒５個百分點。
　
　　教育支出２７０７８億元，同比增長５﹒６％。科學技術支出５８７４億元，同比增長
３﹒１％。文化旅遊體育與傳媒支出２２７２億元，同比增長４﹒３％。衛生健康支出
１３７１７億元，同比增長５﹒１％。農林水支出１３５８９億元，同比下降９﹒４％。
　
＊首８月國有土地使用權出讓收入降４﹒７％＊
　
　　另外，１－８月，全國政府性基金預算收入２６４４９億元，同比下降１﹒４％，降幅較１
－７月擴大０﹒７個百分點。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入２９３３億元，同比增
長０﹒６％；地方政府性基金預算本級收入２３５１６億元，同比下降１﹒６％，其中，國有土
地使用權出讓收入１９２６３億元，同比下降４﹒７％，降幅較１－７月擴大０﹒１個百分點。
　
　　１－８月，全國政府性基金預算支出６２６０２億元，同比增長３０％，增幅較１－７月收
窄１﹒７個百分點。分中央和地方看，中央政府性基金預算本級支出７６０９億元，同比增長
３﹒１倍；地方政府性基金預算支出５４９９３億元，同比增長１８﹒８％，其中，國有土地使
用權出讓收入相關支出２６７３２億元，同比下降４﹒１％，降幅較１－７月收窄２個百分點。
（ｓｌ）

【你點睇？】新一份施政報告出爐，你認為今次施政報告整體表現如何？你最支持哪個政策方向？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15

大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處