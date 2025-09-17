【聚焦數據】內地首８月財政支出增幅收窄至３﹒１％，社保和就…

《經濟通通訊社１７日專訊》財政部公布，１－８月，全國一般公共預算支出１７９３２４

億元（人民幣．下同），同比增長３﹒１％，增幅較１－７月收窄０﹒３個百分點。分中央和地

方看，中央一般公共預算本級支出２６５７０億元，同比增長８％；地方一般公共預算支出

１５２７５４億元，同比增長２﹒３％。



主要支出科目中，社會保障和就業支出增幅最強勁，同比增１０％，較１－７月擴大０﹒２

個百分點，規模為３０７２３億元。節能環保支出３３１５億元，同比增長６﹒６％，增幅較１

－７月擴大２﹒３個百分點。債務付息支出８７１５億元，同比增長５﹒９％，增幅較１－７月

收窄０﹒５個百分點。



教育支出２７０７８億元，同比增長５﹒６％。科學技術支出５８７４億元，同比增長

３﹒１％。文化旅遊體育與傳媒支出２２７２億元，同比增長４﹒３％。衛生健康支出

１３７１７億元，同比增長５﹒１％。農林水支出１３５８９億元，同比下降９﹒４％。



＊首８月國有土地使用權出讓收入降４﹒７％＊



另外，１－８月，全國政府性基金預算收入２６４４９億元，同比下降１﹒４％，降幅較１

－７月擴大０﹒７個百分點。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入２９３３億元，同比增

長０﹒６％；地方政府性基金預算本級收入２３５１６億元，同比下降１﹒６％，其中，國有土

地使用權出讓收入１９２６３億元，同比下降４﹒７％，降幅較１－７月擴大０﹒１個百分點。



１－８月，全國政府性基金預算支出６２６０２億元，同比增長３０％，增幅較１－７月收

窄１﹒７個百分點。分中央和地方看，中央政府性基金預算本級支出７６０９億元，同比增長

３﹒１倍；地方政府性基金預算支出５４９９３億元，同比增長１８﹒８％，其中，國有土地使

用權出讓收入相關支出２６７３２億元，同比下降４﹒１％，降幅較１－７月收窄２個百分點。

