17/09/2025 14:45

【ＦＯＣＵＳ】「待辦事項」琳琅滿目，倒數兩年須聚火力

　　【ＦＯＣＵＳ】特首李家超周三（１７日）發表任內第四份施政報告，繼去年首次以「齊改
革」打頭陣後，再將「深化改革」置於主題之首，同時把壓軸專章聚焦「民生」。長近三小時的
宣讀包羅萬有，眼見「待辦事項」琳琅滿目，本屆政府未來兩年的關鍵施政準則或是，聚焦火力
於最重要的事。
　
＊扭盡六壬欲破北都悶局＊
　
　　本屆政府僅餘不到兩年任期，如何令未來新引擎－－北部都會區打破悶局，多次強調「心急
如焚」的特首今次可謂扭盡六壬。
　
　　首先是取消２０２２年由特首帶領的「北部都會區督導委員會」，新成立由特首擔任主席的
「北都發展委員會」，並下設三個工作組；引入快速審批制度、地價「按實補價」等拆墻鬆綁措
施；加快發展專屬法律以簡化法定程序；加快發展河套香港園區；年內發布《新田科技城發展綱

》，引導市場資源投入等。
　
＊小心「創科」淪「追科」＊
　
　　以上措施直指北都的「門面擔當」，覆蓋河套港深創科園、新田科技城、牛潭尾的創新科技
地帶。
　
　　不過，相比一河之隔的河套深圳園區，已實現世界５００強企業、國家重大科研平台、香港
高校科研項目等的「集聚發展」，年底陸續啟用的香港園區，仍處於首批租戶開始進駐狀態。至
於面積相當於１７個科學園、為河套周邊提供創科腹地的新田科技城，第一期西段工程第四季始
推進
。換言之，香港急需奮起直追，否則小心「創科」淪為「追科」。
　
＊非本地生恐加劇搶租潮＊
　
　　因應炙手可熱的「國際教育樞紐」藍圖，施政報告提出加速建設「北都大學城」、推廣「留
學香港」品牌、加大推廣ＤＳＥ國際認受性等之外，宣布由２０２６╱２７學年起，資助大學的
非本地生就學人數上限由本地學額數目４０％增加至５０％，研究院超額數額上限，由１００％
增加至１２０％。
　
　　　為應對學生宿舍供不應求，容許酒店及商廈毋須經任何規劃程序改裝、拆卸重建為學生宿
舍；今年內更會預留全新商業或其他土地作興建新宿舍。儘管地產業界仍預期學生搶租潮明年暑
假將持續，但增加供應措施仍遲到好過沒到。
　
＊放寬印花稅、租置均無影＊
　
　　至於備受關注的樓市政策，坊間早前盛傳的重推「租者置其屋計劃」、放寬１００元印花稅
門檻均無影，取而代之的，是增加居屋和綠置居單位供應，將居屋綠白表配額比例由４０：６０
升至５０：５０，協助更多公屋租戶變業主；降低轉讓年期限制由１５年至１０年，有條件豁免
長者業主出售單位補價，推動換樓鏈。
　
　　「新資本投資者入境計劃」住宅物業投資門檻，一如預期由５０００萬元下調至３０００萬
元，而購買非住宅物業的可算入額由１０００萬元提升至１５００萬元，有望促進分層寫字樓及
商舖的交投復甦。
　
＊待直觀可視「硬數據」＊
　　　
　　總而言之，無論是建立部門首長責任制，還是成立ＡＩ效能提升組；無論是新招加快北都發
展，還是鞏固金融、教育等既有優勢；乃至對社會各階層訴求的細緻回應，施政報告都展現全局
部署。
　
　　然而，香港當前最關鍵的挑戰，並非缺乏政策構想和「待辦列表」，而是人才集聚、創科產
出、資本回報、生產力提升、幸福感具象化等各領域直觀可視的「硬數據」。
　
　　此不單是對本屆政府執行力的終極大考，更將決定經濟轉型中的香港，未來在大灣區乃至全
球區域競爭中的地位。

【你點睇？】新一份施政報告出爐，你認為今次施政報告整體表現如何？你最支持哪個政策方向？

