【ＡＩ】金融時報：網信辦要求字節、阿里等停止購買英偉達芯片…

《經濟通通訊社１７日專訊》據英國《金融時報》引述三位知情人士報道，中國互聯網監管

機構已要求國內最大的幾家科技公司停止購買英偉達的所有人工智能芯片，並終止現有訂單。



報道指，中國國家互聯網信息辦公室本周通知字節跳動和阿里巴巴（０９９８８）等公司終

止對ＲＴＸ Ｐｒｏ ６０００Ｄ的測試和訂單。幾家公司此前表示將訂購ＲＴＸ Ｐｒｏ

６０００Ｄ，並已開始與英偉達的伺服器供應商進行測試和驗證工作；在收到國家互聯網信息辦

公室的通知後，有關公司已通知這些供應商停止相關工作。



＊監管召集華為、寒武紀等，了解國產芯片與英偉達供華芯片對比＊



報道又指，中國監管機構最近召集了華為和寒武紀（滬：６８８２５６）等國內芯片製造商

以及百度和阿里巴巴，要求他們報告其產品與英偉達供應中國的芯片相比如何。



報道稱，阿里巴巴、字節跳動、國家網信辦和英偉達均未立即回應置評請求。



＊官媒指阿里ＡＩ芯片參數與英偉達Ｈ２０相近＊



阿里巴巴自研ＡＩ芯片平頭哥ＰＰＵ昨晚亮相央視《新聞聯播》。報道中拍攝到的參數表格

顯示，平頭哥ＰＰＵ採用ＨＢＭ２ｅ顯存，顯存容量多達９６ＧＢ，片間帶寬為７００ＧＢ╱ｓ

，功耗為４００Ｗ，多項配置規格超過英偉達此前專供中國市場的Ａ８００、接近Ｈ２０。



另外，《路透》昨曾引述知情人士指，英偉達最新專供中國市場ＡＩ芯片ＲＴＸ

６０００Ｄ不受青睞，中國一些大型科技公司並未下訂單。不過消息提到，阿里、騰訊

（００７００）和字節等正等待其Ｈ２０芯片的訂單獲得處理，甚至希望英偉達的Ｂ３０Ａ（一

款比Ｈ２０功能強大得多的芯片）能夠獲得美國政府的銷售許可。



與此同時，中央網信辦副主任、國家網信辦副主任楊建文１５日主持２０２５年國家網絡安

全宣傳周網絡安全企業家座談會時指出，頭部企業需扛起「卡脖子」技術攻關責任，加速研發自

主可控安全芯片以突破壟斷。（ｓｌ）

