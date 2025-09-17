《中韓關係》Ｋ－ＰＯＰ中國演唱會接連延期或取消，外交部：對…

《經濟通通訊社１７日專訊》中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上被問到，最近有兩

場韓國藝人準備在中國舉行的演唱會宣布延期或取消，是否證明韓娛重新進入中國市場仍面臨障

礙。林劍表示，「我不了解你提到的具體情況」，並強調中方對中韓間開展健康有益的文化交流

不持異議。



韓國每年夏天的知名音樂盛事「Ｄｒｅａｍ Ｃｏｎｃｅｒｔ世界巡演」，今年的首站原定

於９月２６日在中國海南三亞體育場舉行，將是大型Ｋ－ＰＯＰ演唱會時隔９年重返中國內地，

並被認為是「限韓令」終結的最大跡象。不過，韓媒上周引述多名演藝界相關人士透露，主辦單

位已通知出演歌手的所屬社方，《２０２５夢想演唱會》中國站延期。主辦單位則在本周宣布演

唱會延期，未有公布新日期或進一步解釋。



與此同時，韓國女子組合Ｋｅｐ１ｅｒ原定９月１３日（上周六）在福建福州的演出，因「

不可避免的情況」取消。



《彭博》指出，《夢想演唱會》和Ｋｅｐ１ｅｒ演出的排期，一度令投資者和演出推廣方感

到樂觀，認為中國的相關限制正逐步放鬆。同時，今年恰逢首爾政治形勢轉變，新當選韓國總統

的李在明承諾，將對北京採取更為平衡的政策，令外界猜測中韓文化交流可能很快將恢復。



然而，Ｋ－ＰＯＰ近期在華的接連挫折，讓外界質疑，北京是否準備全面解除自２０１６年

以來對韓國文化出口實施的限制，而這也凸顯了韓國娛樂產業在重返中國市場時所面臨的挑戰。

