  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

17/09/2025 16:19

《中韓關係》Ｋ－ＰＯＰ中國演唱會接連延期或取消，外交部：對…

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上被問到，最近有兩
場韓國藝人準備在中國舉行的演唱會宣布延期或取消，是否證明韓娛重新進入中國市場仍面臨障
礙。林劍表示，「我不了解你提到的具體情況」，並強調中方對中韓間開展健康有益的文化交流
不持異議。
　
　　韓國每年夏天的知名音樂盛事「Ｄｒｅａｍ　Ｃｏｎｃｅｒｔ世界巡演」，今年的首站原定
於９月２６日在中國海南三亞體育場舉行，將是大型Ｋ－ＰＯＰ演唱會時隔９年重返中國內地，
並被認為是「限韓令」終結的最大跡象。不過，韓媒上周引述多名演藝界相關人士透露，主辦單
位已通知出演歌手的所屬社方，《２０２５夢想演唱會》中國站延期。主辦單位則在本周宣布演
唱會延期，未有公布新日期或進一步解釋。
　
　　與此同時，韓國女子組合Ｋｅｐ１ｅｒ原定９月１３日（上周六）在福建福州的演出，因「
不可避免的情況」取消。
　
　　《彭博》指出，《夢想演唱會》和Ｋｅｐ１ｅｒ演出的排期，一度令投資者和演出推廣方感
到樂觀，認為中國的相關限制正逐步放鬆。同時，今年恰逢首爾政治形勢轉變，新當選韓國總統
的李在明承諾，將對北京採取更為平衡的政策，令外界猜測中韓文化交流可能很快將恢復。
　
　　然而，Ｋ－ＰＯＰ近期在華的接連挫折，讓外界質疑，北京是否準備全面解除自２０１６年
以來對韓國文化出口實施的限制，而這也凸顯了韓國娛樂產業在重返中國市場時所面臨的挑戰。
（ｓｌ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15

大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處