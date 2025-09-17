  • 會員
AH股新聞

17/09/2025 08:11

中遠海發（０２８６６）委王坤輝為總經理，兼提名任執董

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中遠海發（０２８６６）（滬：６０１８６６）公布，委任王
坤輝為總經理，由昨天生效，而經間接控股股東中國遠洋海運集團推薦，建議提名王坤輝為執行
董事，須經股東批准。
　
　　該集團指，王坤輝歷任中遠集裝箱運輸亞太貿易區副總經理，中遠海運集裝箱運輸拉美：非
洲貿易區副總經理、總經理，及中遠海運（南美）董事長、黨委書記等職務。（ｗｈ）

