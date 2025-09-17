  • 會員
AH股新聞

17/09/2025 08:11

申萬宏源（０６８０６）發３０億人幣次級債券，票息最低２﹒１…

　　《經濟通通訊社１７日專訊》申萬宏源（０６８０６）（深：０００１６６）公布，昨日
２０２５年面向專業投資者公開發行次級債券（第一期）完成發行，發行規模３０億元（人民幣
．下同）。
　
　　該集團指，其中品種一髮行規模２０億元，期限為３年，票面利率為２﹒１５％；品種二發
行規模１０億元，期限為５年，票面利率為２﹒２４％。債券登記完成後，擬於深圳證券交易所
上市交易。（ｗｈ）

