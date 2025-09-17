  • 會員
17/09/2025 08:11

中國能源建設（３９９６）壓縮空氣儲能選址已簽逾３０座，光熱…

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國能源建設（０３９９６）（滬：６０１８６８）公布，在
昨天機構調研活動中，集團披露正全面深化壓縮空氣儲能產業布局，目前已累計完成壓縮空氣儲
能選址簽約超過３０座，正在加快推動甘肅酒泉、陝西銅川和山東泰安等壓縮空氣儲能示範工程
建設。其中，甘肅酒泉３００兆瓦人工硐室壓縮空氣儲能示範工程預計於年底首次併網，並持續
推動「壓縮空氣儲能系統解決方案」技術迭代，正研發６００兆瓦級以上、２４小時儲能系統，
加快推進突破地下人工硐室儲氣技術。
　
　　另外，該集團指，在光熱發電規劃、設計和總承包方面，參與國內外光熱項目逾１００項，
目前在內地第三批在建的大容量３５０ＭＷ光熱示範項目中的市場佔有率達１００％。
　
　　該集團指，其「十五五」規劃目前正在編製中，總體方向將繼續聚焦能源電力和水利水務兩
大主責主業，據行業預測，「十五五」期間，能源電力及水利水務細分市場有望保持較高增速，
將為業務拓展提供廣闊空間和發展機遇。戰略併購方面，將圍繞其「四新」能建戰略，推動由傳
統工程承包商，轉型成為能源一體化解決方案提供商和基礎設施投資運營商。（ｗｈ）

