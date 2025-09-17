  • 會員
照顧者 情緒健康
AH股新聞

17/09/2025 07:52

《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社１７日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（１６日）「滬股通」及「
深股通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寒武紀　　（６８８２５６）　　３３９３﹒９１
　　海光信息　（６８８０４１）　　３３２７﹒１２
　　工業富聯　（６０１１３８）　　２１９２﹒４９
　　紫金礦業　（６０１８９９）　　１５０３﹒０５
　　瀾起科技　（６８８００８）　　１３９９﹒４１
　　兆易創新　（６０３９８６）　　１３１６﹒２６
　　貴州茅台　（６００５１９）　　１２５６﹒２７
　　劍橋科技　（６０３０８３）　　１０１４﹒６８
　　生益科技　（６００１８３）　　　９０３﹒７２
　　豪威集團　（６０３５０１）　　　８５８﹒８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寧德時代　（３００７５０）　　３３９５﹒０４
　　中際旭創　（３００３０８）　　３０３１﹒５１
　　勝宏科技　（３００４７６）　　２７９８﹒７０
　　新易盛　　（３００５０２）　　２２１３﹒５８
　　陽光電源　（３００２７４）　　２０３５﹒２２
　　立訊精密　（００２４７５）　　１９６９﹒１７
　　東方財富　（３０００５９）　　１９４７﹒９４
　　比亞迪　　（００２５９４）　　１４３０﹒５３
　　華工科技　（０００９８８）　　１２６３﹒４３
　　東山精密　（００２３８４）　　１２６３﹒１６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

