《駐京專電》商務部：冀歐方不將關稅武器化，消除市場壁壘

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》大眾集團宣布將推出２萬歐元的小型電動

汽車，就歐盟大力發展新能源汽車產業，同時仍在對中國電動汽車徵收反補貼稅，商務部新聞發

言人何亞東表示，中方注意到了相關報道。中方希望歐方不將關稅武器化，消除市場壁壘，鼓勵

公平競爭，順應產業合作大勢，共同為產業發展創造公平、非歧視、可預期的市場環境，為應對

全球氣候變化、實現綠色轉型作出積極貢獻。



何亞東表示，２萬歐元低價小型電動車符合市場的選擇和消費者期盼。中國電動汽車推動了

行業的電動化智能化轉型，歐盟車企完全有能力適應市場競爭，參與行業變革。其次，科技創新

、全產業鏈合作帶來的超高性價比，正是推動電動汽車行業發展的底層邏輯。同時，也是中國電

動汽車廣受消費者歡迎的根本原因，更是助推包括歐盟在內全球應對氣候變化的動力。



何亞東稱，歐方不能一手高舉氣變大旗，一手又揮舞保護主義大棒。保護主義沒有出路。歐

方僅因為中國電動車高性價比，就毫無根據地給中國車企貼上「補貼」標籤，並以莫須有的「損

害威脅」名頭濫用反補貼措施，實質是設置市場壁壘，干預自由競爭。實踐證明，保護主義擋不

住市場的強大力量，更攔不住歐盟消費者的理性選擇。



最後，合作才是正道，歡迎歐企產品進入中國市場，更願意推動電動車領域合作。大眾和小

鵬，斯特蘭蒂斯和零跑等合作，正在激發歐盟市場的創新活力，中國電池也為歐洲電動汽車注入

強勁動力，這些都充分彰顯了中歐電動汽車產供鏈深度融合的內在需求和強大韌性。

