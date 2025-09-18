《駐京專電》商務部：依法依規推進對歐盟豬肉反傾銷調查，中方…

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》商務部舉行例行新聞發布會。商務部新聞

發言人何亞東表示，對歐盟相關豬肉產品反傾銷調查，是應中國國內產業申請發起的。立案後，

調查機關嚴格依據中國法律規定，並遵循世貿組織規則開展調查，充分保障各方權利，客觀、公

平、公正的做出初裁。在調查過程中，中方與包括西班牙在內的歐盟相關企業、行業協會以及成

員國政府保持良好的溝通，認真聽取各方的意見，並將繼續依法依規推進調查。



何亞東又表示，中方始終審慎、克制使用貿易救濟措施。今年以來，中方未對歐盟發起任

何原審調查，僅在３起案件中作出裁決。而與此形成鮮明對比的是，今年歐盟對中國已發起７宗

原審調查，佔其對外調查總量的近４０％，涉及約３５億美元中國出口，並對２８起案件做出初

裁或終裁。目前歐方正在執行中的對華貿易救濟措施９５項，涉及約３９３億美元中國出口。特

別是電動汽車反補貼案中，歐盟在沒有任何盟內產業申請的情況下，自主發起調查，且調查過程

和結論不合理、不合規，並以所謂損害威脅推測而濫用貿易救濟措施，對此中方已訴諸世貿爭端

解決機制。

