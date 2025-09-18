中國太保（０２６０１）首八月原保險保費收入按年升７﹒８％

《經濟通通訊社１８日專訊》中國太平洋保險（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，
於今年首８個月，子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司累計原保險保費收入２１７０﹒５億
元人民幣，按年增長１３﹒２％；子公司中國太平洋財產保險股份有限公司累計原保險保費收入
１４２８﹒１億元人民幣，按年增長０﹒４％。
期內總計３５９８﹒６億元人民幣，按年升７﹒８％。（ｒｈ）
18/09/2025 18:20
