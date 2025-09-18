《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１８日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
「滬股通」首十大成交活躍股列表
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
工業富聯 （６０１１３８） ４７２９﹒３７
海光信息 （６８８０４１） ４５７３﹒０３
寒武紀 （６８８２５６） ３５１８﹒０２
中微公司 （６８８０１２） ２８４７﹒８５
貴州茅台 （６００５１９） ２３９１﹒５２
兆易創新 （６０３９８６） １８４８﹒５８
臥龍電驅 （６００５８０） １８２４﹒２１
中信證券 （６０００３０） １７１４﹒１４
恒瑞醫藥 （６００２７６） １６５３﹒０４
紫金礦業 （６０１８９９） １５０８﹒９５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
「深股通」首十大成交活躍股列表
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寧德時代 （３００７５０） ４８２８﹒８９
中際旭創 （３００３０８） ３４７０﹒６３
立訊精密 （００２４７５） ２９９８﹒１０
勝宏科技 （３００４７６） ２８２０﹒３０
陽光電源 （３００２７４） ２３６５﹒５７
北方華創 （００２３７１） ２２５３﹒４０
三花智控 （００２０５０） ２１２３﹒６９
東方財富 （３０００５９） ２０５８﹒２３
華工科技 （０００９８８） １８２９﹒４６
新易盛 （３００５０２） １８２３﹒０３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（以上數字取小數點後兩個位）
撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情