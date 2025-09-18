  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

18/09/2025 17:39

《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社１８日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　工業富聯　（６０１１３８）　　４７２９﹒３７
　　海光信息　（６８８０４１）　　４５７３﹒０３
　　寒武紀　　（６８８２５６）　　３５１８﹒０２
　　中微公司　（６８８０１２）　　２８４７﹒８５
　　貴州茅台　（６００５１９）　　２３９１﹒５２
　　兆易創新　（６０３９８６）　　１８４８﹒５８
　　臥龍電驅　（６００５８０）　　１８２４﹒２１
　　中信證券　（６０００３０）　　１７１４﹒１４
　　恒瑞醫藥　（６００２７６）　　１６５３﹒０４
　　紫金礦業　（６０１８９９）　　１５０８﹒９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寧德時代　（３００７５０）　　４８２８﹒８９
　　中際旭創　（３００３０８）　　３４７０﹒６３
　　立訊精密　（００２４７５）　　２９９８﹒１０
　　勝宏科技　（３００４７６）　　２８２０﹒３０
　　陽光電源　（３００２７４）　　２３６５﹒５７
　　北方華創　（００２３７１）　　２２５３﹒４０
　　三花智控　（００２０５０）　　２１２３﹒６９
　　東方財富　（３０００５９）　　２０５８﹒２３
　　華工科技　（０００９８８）　　１８２９﹒４６
　　新易盛　　（３００５０２）　　１８２３﹒０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

上一篇新聞︰18/09/2025 18:01  《Ａ股動向》上汽集團據報將減持與印度ＪＳＷ合資車企股份，以…

下一篇新聞︰18/09/2025 17:30  《中國要聞》旅居車輛新國標：行車期間「禁臥、禁浴」，明年３…

其他
More

18/09/2025 18:20  中國太保（０２６０１）首八月原保險保費收入按年升７﹒８％

18/09/2025 18:03  《中國要聞》上交所與馬斯喀特證券交易所簽合作備忘錄，推動兩…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15

大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處