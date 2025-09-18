《港滬深通》港股總市值４９﹒６萬億元，滬深９５﹒２萬億人民幣

《經濟通通訊社１８日專訊》根據香港交易所（００３８８）資料顯示，截至上個交易日
（１７日），港滬深三地證券交易所的市場概況如下：
香港交易所 上海交易所 深圳交易所
主板 創業板 Ａ股 Ｂ股 Ａ股 Ｂ股
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
上市公司 ２３３８ ３１４ １６９４ ４１ ２８７１ ３９
（家）
Ｈ股總數 ３８１ １６ － － － －
（隻）
上市非Ｈ股內 １０６０ ５７ － － － －
地企業（隻）
上市證券 １６３２１ ３１４ － － － －
（隻）
總市值 ４９５２５０ ７１４ ５２６２７４ ９４６ ４２４２５０ ５３９
（億元）
流通市值 － － ５０４７４４ ７０７ ３６６７８１ ５３７
（億元）
平均ＰＥ １５﹒３１ ３７﹒１２ １４﹒３２ ９﹒６８ ３１﹒３８ ９﹒５９
（倍）
成交 ３６０５０４ １５０７３３５ １３７１４１８
百萬元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。
