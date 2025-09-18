  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

18/09/2025 08:14

《神州頭條》報章頭版摘要：經濟穩中向好，８月財政收入繼續回暖

　　《經濟通通訊１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利８０周年紀念活動總結會議在京舉行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利８０周年紀念活動總結會議１７日上午在京舉行。中
共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在人民大會堂親切接見紀念活動籌辦工作各方面
代表，向他們表示感謝和問候，對他們的辛勤付出和出色成績給予充分肯定，勉勵大家奮發進取
、再立新功。
　
國資委：大力推動央企戰略性專業化重組整合
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中央企業資產總額超過９０萬億元（人民幣．下同），利潤總額增長到２﹒６萬億元；戰新產業
領域累計投資達到８﹒６萬億元；６組１０家企業實施戰略性重組，９家新央企組建成立；截至
目前，央企控股上市公司市值超過２２萬億元……９月１７日，在國新辦舉行的「高質量完成『
十四五』規劃」系列主題新聞發布會上，國務院國資委亮出央企「十四五」成績單，一組組數據
彰顯國有資產質量更優、「家底」更厚，高質量發展邁出新步伐。
　
四部門詳解擴大服務消費政策措施，加大信貸支持力度
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
９月１７日，國新辦舉行新聞發布會，介紹擴大服務消費有關政策措施。四部門有關負責人表示
，將通過競爭性評審方式在全國選擇５０個左右人口基數大、帶動作用強、發展潛力好的消費新
業態新模式新場景試點城市，增加優質消費供給；出台住宿業高質量發展、鐵路與旅遊融合發展
等一系列政策文件；深入實施「人工智能＋」行動，推動人工智能在服務消費等領域加快應用；
實施旅遊景區強基煥新行動等。
　
　
《上海證券報》
　
新產品新模式新業態湧現，消費增長潛能持續釋放
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局發布最新數據顯示，今年前８個月，社會消費品零售總額同比增長４﹒６％，服務零
售額增長５﹒１％，市場銷售呈現持續擴大態勢。近期，上海證券報記者走進經貿展會，調研線
上線下，實探文旅熱、體育熱等消費熱點，感受到消費增長的動力澎湃。
　
資本市場活躍貢獻大，７、８月證券業稅收同比增長均超７０％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
從國家稅務總局了解到，今年前８個月，稅務部門徵收稅收收入同比增長２％，其中７、８月收
入增幅明顯回升。受資本市場交易活躍度提升的影響，７、８月證券業稅收同比增長均超過
７０％。
　
港股市場將迎來更多改革創新舉措，涵蓋上市、交易、結算等
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
９月１７日，香港特區行政長官李家超在特區立法會發表其任期內第四份施政報告，提出探索縮
短港股結算周期至「Ｔ＋１」、推出離岸國債期貨、豐富黃金投資工具等多項資本市場改革及創
新舉措，持續強化港股市場，鞏固和提升香港國際金融中心地位。
　
　
《證券時報》
　
組合駕駛輔助系統將迎國家標準
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
９月１７日，工信部就《智能網聯汽車，組合駕駛輔助系統安全要求》強制性國家標準公開徵求
意見。該標準填補了中國組合駕駛輔助系統產品安全基線空白，將為行業准入、質量監督和事後
追溯提供關鍵技術依據，有助於全面提升產品安全水平，切實保障人民群眾生命財產安全。今年
１－７月，中國具備組合駕駛輔助系統的乘用車新車銷量為７７５﹒９９萬輛，同比增長
２１﹒３１％，滲透率為６２﹒５８％，較上一年增加了６﹒５個百分點。
　
經濟運行穩中向好，８月份財政收入繼續回暖
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年８月，稅收收入增速提升帶動財政收入進一步回暖，財政支出力度有所放緩，但在民生等重
點領域依然保持較大力度。財政部９月１７日公布的最新財政收支數據顯示，１－８月全國一般
公共預算收入達１４８１９８億元，同比增長０﹒３％，累計增速較上月提高０﹒２個百分點。
其中，全國稅收收入同比微增０﹒０２％，累計增速年內首次實現正增長。１－８月全國一般公
共預算支出達１７９３２４億元，同比增長３﹒１％，累計增速較上月下降０﹒３個百分點。
　
資產總額超９０萬億元，國資央企新動能新優勢加快塑造
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
９月１７日，國務院國資委在國新辦舉行的主題新聞發布會上亮出「十四五」期間國資央企高質
量發展的答卷：資產總額突破９０萬億元，利潤總額年均增長８﹒３％，累計上交稅費超過１０
萬億元，並在科技創新、現代化產業體系建設與國企改革等方面取得新進展。值得一提的是，央
企控股上市公司市值較「十三五」末增長近５０％，達２２萬億元，「十四五」以來現金分紅共
計２﹒５萬億元，成為維護資本市場平穩運行的重要力量。（ｅｗ）

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15

大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處