《神州經脈》資金出逃Ａ場成交年內第三高，北京將審批ＴｉｋＴ…

《神州經脈》滬深股市午後跳水，資金出逃成交衝破３萬億（人民幣．下同），滬綜指如坐

過山車，今日早盤衝高、一度逼３９００點，午後卻急跌近２％、險些失守３８００，滬指全日

收跌１﹒１５％，報３８３１﹒６６點，止步兩連升；深成指收挫１﹒０６％，創業板指高位回

落下跌１﹒６４％。資金獲利出逃，兩市全日成交額３﹒１萬億元，為今年以來第三高單日成交

，較上個交易日放量７５８４億元或３２％。



今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０８５，較上個交易日跌７２點子，止兩連升，創９月

３日以來逾兩周新低，較市場預測偏強２８點。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報

７﹒１０７９，較上個交易日４時３０分收盤價跌２３點子，止兩連升，全日在７﹒１０６６至

７﹒１１２９之間波動。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中美經貿團隊在西班牙馬德里，以合作方式妥善解決ＴｉｋＴｏｋ相關問題，減少投資障

礙，促進有關經貿合作等達成了基本框架共識。中國商務部新聞發言人何亞東今日在例行發布會

上表示，中國政府充分尊重企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上開展平等商業談判，中國

政府將依法審批ＴｉｋＴｏｋ所涉及的技術出口知識產權使用權授權等事宜，也希望美方能夠按

照雙方達成的共識，為包括在內的中國企業在美持續運營，提供開放公平公正和非歧視的營商環

境，推動中美經貿關係穩定健康可持續發展。



２﹒ 第十二屆北京香山論壇今日在北京國際會議中心開幕。國防部長董軍出席論壇並作主旨發

言指，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利８０周年，在銘記歷史、共創未來的重

要時刻，要秉持正確二戰史觀，堅定捍衛歷史正義，凝聚最廣泛共識。中國軍隊願同各方一道，

捍衛主權平等，守護戰後秩序，支撐多邊主義，維護共同利益，共同推動改革完善全球治理體系

。要踐行守護和平的正道，倡導和平理念、當好和平壓艙石、發展和平友誼，為世界長治久安提

供正能量。



３﹒ 據《財新》報道，農業銀行許昌市襄城縣支行近日全面推進清理拖欠企業帳款專項行動，

於９月８日為某拖欠主體審批１０００萬元流動資金貸款，並於近日完成首筆５００萬元的投放

。報道指，這是人行引導全國１８家商業銀行，向國企及融資平台等四類單位提供貸款，支持其

償還拖欠的企業帳款的最新案例之一；該四類自負盈虧單位涉及的欠款總規模約為１﹒８萬億元

。本次清欠工作計劃於２０２７年６月３０日前全面完成，優先清理小額欠款，單筆金額５０萬

元以下的盡量於２０２５年９月底前清零。



４﹒ 據英國《金融時報》周四報道，在中國與美國圍繞ＴｉｋＴｏｋ和英偉達

（Ｎｖｉｄｉａ）加強貿易談判之際，中國放棄了對谷歌的反壟斷調查。報道援引兩名知情人士

的話稱，中國國家市場監督管理總局已選擇放棄對谷歌的競爭調查。惟谷歌尚未收到關於撤銷調

查決定的正式通知。該報早前報道指，中國監管機構要求多間大型科技企業停止訂購英偉達人工

智能芯片，英偉達ＣＥＯ黃仁勳對此表示失望。



５﹒ Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ今日發布２０２５年８月全球手遊收入與下載量排行榜前十，

Ｆｉｒｓｔ Ｆｕｎ（北京元趣娛樂）的《Ｌａｓｔ Ｗａｒ：Ｓｕｒｖｉｖａｌ Ｇａｍｅ》

蟬聯全球手遊收入榜冠軍，騰訊《王者榮耀》排名上升兩位至第二。８月，全球玩家在Ａｐｐ

Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ手遊上的消費支出達到約７１﹒５億美元，環比增長１％

。其中，美國以２３億美元（佔比３２％）繼續穩居全球手遊市場之首，而中國ｉＯＳ市場和日

本市場則分別以１５﹒３％和１２﹒８％的份額緊隨其後。



６﹒ 在今日的華為全聯接大會２０２５上，華為輪值董事長徐直軍表示，算力過去是、未來也

將繼續是人工智能的關鍵，更是中國人工智能的關鍵。他分享了昇騰芯片的後續規劃，預計

２０２６年第一季度推出昇騰９５０ＰＲ芯片，四季度推出昇騰９５０ＤＴ，２０２７年四季度

推出昇騰９６０芯片，２０２８年四季度推出昇騰９７０芯片。



７﹒ 據《新浪科技》報道，小紅書本地生活會員服務「小紅卡」正式上線，首期面向上海、杭

州和廣州三個城市開放。報道引述小紅書官方客服表示，小紅卡是近期剛上線的活動，是小紅書

推出的「吃喝玩樂權益卡」，持卡用戶可在上海、杭州及廣州三城精選門店使用，消費後向商家

出示小紅卡，可享折扣買單（至多九折，具體折扣由商家自行門店配置）。客服並稱，小紅卡後

續會面向其他城市逐步開放。



８﹒ 全球公共安全合作論壇（連雲港）２０２５年大會９月１６－１８日在江蘇連雲港舉行，

在今日的打擊跨國犯罪形勢與對策分論壇上，中國公安部有關負責人表示，中方攜手各方打擊跨

國電信網絡詐騙犯罪取得的積極進展，特別是近年來中方先後與西班牙、阿聯酋、緬甸、印尼、

菲律賓、老撾、泰國、柬埔寨等國開展執法安全合作，共有６﹒８萬名境外涉詐犯罪嫌疑人成功

歸案。（ｊｑ）

