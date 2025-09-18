《鍾之日記》恒指曾觸兩萬七，滬指午後過山車

《鍾之日記》９月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美聯儲局一如預期減息０﹒２５厘，預計年底前再減息２次。美股周三（１７日）個別發展

，反映中概股表現的金龍指數大升近３％。港股低開高走，科技股上攻，大市一度觸及兩萬七，

惟高位現沽壓，Ａ股急跌影響市場氣氛，恒指陸續回吐，全日收報２６５４４，跌３６３點或

１﹒４％，主板成交逾４１３３億元。



＊滬指衝高回落收跌１﹒１５％，成交額史上第三高＊



滬深股市午後跳水，資金出逃成交衝破３萬億元人民幣，滬綜指如坐過山車，今日早盤衝高

、一度逼３９００點，午後卻急跌近２％、險些失守３８００，全日收跌１﹒１５％，報

３８３１﹒６６點，止步兩連升；深成指挫１﹒０６％，創業板指高位回落下跌１﹒６４％。兩

市全日成交額３﹒１萬億元人民幣，為今年以來第三高單日成交，較上個交易日放量７５８４億

元人民幣或３２％。投行高盛維持對Ａ股和Ｈ股的超配評級，建議逢低吸納，並看好民企龍頭、

人工智能等投資主題。



滬深貴金屬跌幅最深，曉程科技（深：３００１３９）收低８﹒８％，湖南白銀

（深：００２７１６）跌６﹒５％。現貨金今日延續跌勢，原因是美聯儲一如預期降息，並對進

一步政策寬鬆的措辭謹慎，美元指數上漲。



＊芯片股獲追捧，中芯股價新高＊



據英國《金融時報》消息，中國網信辦已指示多家國內大型科技公司停止購買英偉達人工智

能芯片。據報阿里巴巴（０９９８８）、字節跳動等本周收到通知，被指示終止對英偉達中國專

供芯片ＲＴＸ Ｐｒｏ ６０００Ｄ的採購訂單。幾家公司此前表示將訂購ＲＴＸ Ｐｒｏ

６０００Ｄ，並已開始與英偉達的伺服器供應商進行測試和驗證工作；在收到網信辦通知後，有

關公司已通知這些供應商停止相關工作。



報道又指，監管機構最近召集了華為和寒武紀（滬：６８８２５６）等國內芯片製造商以及

百度（０９８８８）和阿里巴巴，要求他們報告其產品與英偉達芯片相比如何。阿里巴巴自研

ＡＩ芯片平頭哥ＰＰＵ近日亮相央視《新聞聯播》，報道中拍攝到的參數表格顯示，平頭哥

ＰＰＵ多項配置規格超過英偉達的Ａ８００、接近Ｈ２０。



英偉達行政總裁黃仁勳回應稱，他對中國禁用其芯片的報道感到失望，但中美之間有更大的

議程需要解決，他對此表示理解。黃仁勳並補充，英偉達已指示所有金融分析員在財務預測中不

考慮中國市場，原因是英偉達對華銷售在很大程度上，屬於美國政府和中國政府的討論範圍。



與此同時，國產替代加速。中芯國際（００９８１）據報正測試首款國產先進芯片生產設備

。這款由上海初創公司宇量昇生產的ＤＵＶ光刻機，用的是浸沒式技術，類似於ＡＳＭＬ採用的

技術。目前尚不清楚該機器是否以及何時能用於大規模芯片生產。



芯片股今日再獲追捧，中芯國際曾創下新高，收報６９﹒５元，升２﹒７％；華虹半導體

（０１３４７）大漲８﹒６％，ＡＳＭＰＴ（００５２２）揚７﹒３％，晶門半導體

（０２８７８）升６﹒１％，上海復旦（０１３８５）升０﹒５％。



＊美如期減息０﹒２５厘，本港銀行減０﹒１２５厘沒跟貼＊



美國聯儲局ＦＯＭＣ決定下調聯邦基金利率０﹒２５厘，這是市場普遍預期的結果。這次會

議的重點在於主席鮑威爾的一句話，「這是風險管理」的一部分，其審慎言論，暗示未來不會急

速放寬政策。經濟學家陶冬博士表示，維持今年剩下那兩次ＦＯＭＣ會議，每次減息２５點，明

年每季度減息一碼２５點的預測。要等新任聯儲主席５月份履職，美國的減息大門才可能全開。



以特朗普的用人標準，新的聯儲主席一定是他的追隨者和白宮意志的堅定執行者。明年中期

選舉筆者看來只會聚焦於一個話題，那就是就業。保就業是特朗普的政治任務。筆者認為，在新

的聯儲主席帶領下，美國利率會迅速走向中性水平，甚至不排除見到２％，那也許就是新一輪寬

鬆政策。



美國減息０﹒２５厘，本港３家發鈔銀行宣布下調最優惠利率０﹒１２５厘，幅度低於美國

。港銀向好，內銀股表現稍遜，渣打集團（０２８８８）升０﹒８１％、滙控（００００５）跌

０﹒５６％、東亞銀行（０００２３）微升０﹒０８％，中國銀行（０３９８８）跌１﹒５７％

，工商銀行（０１３９８）及交通銀行（０３３２８）齊跌逾１％。



