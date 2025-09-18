《中國要聞》中國新富人群財富健康指數微降，基金投資參與度提升

《經濟通通訊社１８日專訊》９月１７日，上海交通大學上海高級金融學院與嘉信理財

（Ｃｈａｒｌｅｓ Ｓｃｈｗａｂ）聯合發布第九年度的《中國新富人群財富健康指數》。新富

人群是指年收入在１２﹒５萬元（人民幣．下同）至１００萬元之間、可投資資產在７００萬元

以下的人群。數據顯示，２０２５年，中國新富人群的財富健康指數從上一年的７０﹒５１分小

幅下降至７０﹒３５分，財富信心、財務規劃和投資參與次指數分別下降０﹒２６分、２﹒４７

分和０﹒１４分，但資產管理次指數在連續四年回落後逆勢上揚。



今年，現金和定存在新富人群資產配置中的平均佔比首次下降，達到５２﹒５％。基金的投

資參與度提升最為顯著，持有基金的受訪者比例創五年來新高，基金在新富人群投資組合中的平

均佔比也躍升至１２﹒４％。此外，股票和海外投資也頗受新富人群青睞，近四成（３８﹒８％

）受訪者表示對海外資產配置感興趣。



財務規劃一直是新富人群表現較為薄弱的環節，但其養老規劃的意識已連年提升。數據顯示

，近五成（４８﹒６％）受訪者擁有養老規劃。其中，２５－４４歲青壯年群體以及月收入

１﹒５－３萬元和３萬元以上的中、高收入群體的養老規劃實踐度提升最為顯著。（ｗｎ）

