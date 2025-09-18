  • 會員
AH股新聞

18/09/2025 17:18

《中國要聞》北京：最新社保繳費工資基數下限７１６２元，上限…

　　《經濟通通訊社１８日專訊》北京市人力資源和社會保障局、北京市醫療保障局、國家稅務
總局北京市稅務局聯合發布《關於２０２５年度各項社會保險繳費工資基數上下限的通告》，明
確從２０２５年７月起，凡在北京市參保的企業職工，基本養老保險、失業保險、工傷保險、職
工基本醫療保險（含生育）的月繳費基數上限為３５８１１元（人民幣．下同），下限為
７１６２元。
　
　　以個人身份參保者，可在企業職工養老保險繳費基數上下限間選擇繳費基數。其中，選擇上
限的月繳職工基本養老保險費７１６２﹒２元，失業保險費３５８﹒１１元，選擇下限的月繳職
工基本養老保險費１４３２﹒４元，失業保險費７１﹒６２元，上述個人參加職工基本醫療保險
的月繳職工基本醫療保險費５８４﹒９２元。
　
　　繳費基數調整的補差金額將於２０２５年１０月生成，無需單位申報。單位及個人於１２月
底前完成補繳則不計滯納金，不影響個人權益記錄。
　
　　近年多地社保繳費基數下限持續上漲。北京的社保繳費基數下限從２０２０年的３６１３元
╱月上漲至最新的７１６２元╱月，漲幅約９８％；較２０２４年的６８２１元上漲約５％。
（ｗｎ）

