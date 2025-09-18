  • 會員
AH股新聞

18/09/2025 08:42

【ＡＩ】黃仁勳對報道指中國停購英偉達ＡＩ芯片感失望

　　《經濟通通訊社１８日專訊》外電消息，全球芯片龍頭英偉達（ＵＳ﹒ＮＶＤＡ）行政總裁
黃仁勳，對有報道指中國監管要求多間大型科技企業，停止訂購英偉達人工智能（ＡＩ）芯片表
示失望。
　
　　他隨同美國總統特朗普訪問英國期間，接受英國廣播公司（ＢＢＣ）訪問，指人類社會進步
並非零和遊戲，美國需要確保世界各地的人都能獲得人工智能技術，包括中國。他又指特朗普及
中國國家主席習近平都想獲勝，認為雙方都有可能做到，相信對話可以解決問題。　
　
＊已要求分析師不要將中國市場納財務預測＊
　
　　黃仁勳出席記者會時又指，英偉達已經要求所有分析師不要將中國納入財務預測中，因為相
關發展將主要取決於中美兩國政府的談判，又形容中美之間有更大的議程需要處理，他對此非常
有耐性，強調只有在一個國家願意的情況下，英偉達才能提供服務。
　
　　黃仁勳又說，中國巿場很大亦非常重要，科技產業非常活躍，英偉達會在中國政府及企業需
要時繼續提供支持，同時繼續支持美國政府的地緣政治政策。
　
　　英國《金融時報》周三（１７日）報道，中國國家互聯網信息辦公室已要求阿里巴巴
（０９９８８）和字節跳動等多間大型科企停止訂購英偉達所有人工智能芯片，有公司原本計劃
訂購幾萬塊芯片，並已開始與供應商進行測試和驗證，但接獲網信辦要求後，已經叫停。
（ｒｙ）

