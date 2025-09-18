《中國要聞》王毅晤南韓外長趙顯，韓方冀習近平下月到訪

《經濟通通訊社１８日專訊》９月１７日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同南

韓外長趙顯舉行會談。



王毅歡迎趙顯首次訪華，表示李在明總統就任以來，兩國元首通電話，就推動中韓戰略合作

夥伴關係向更高水平邁進達成重要共識。雙方應堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共

贏目標。



王毅強調，中韓兩國關係發展歷程表明，睦鄰友好、求同存異、聚焦合作是正確選擇。中方

對韓政策保持穩定性和連續性，希望雙方深化合作，實現共贏，同時妥善處理敏感問題。中韓都

是經濟全球化的受益者，在當今單邊霸凌橫行的形勢下，應當共同反對貿易保護主義，維護國際

自由貿易體系。



趙顯表示，韓方高度重視對華關係。韓方願與中方落實好兩國元首重要共識，以舉辦慶州亞

太經合組織領導人（ＡＰＥＣ）非正式會議為契機，進一步密切高層交往，深化經貿、人文等領

域交流合作，加快韓中和韓中日自貿協定談判。



《韓聯社》報道，趙顯希望中國國家主席習近平、以下月在亞太經合組織領導人非正式會議

為契機訪問南韓，推動兩國關係發展。（ｒｙ）

