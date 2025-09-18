  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

18/09/2025 08:43

《中國要聞》王毅晤南韓外長趙顯，韓方冀習近平下月到訪

　　《經濟通通訊社１８日專訊》９月１７日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同南
韓外長趙顯舉行會談。
　
　　王毅歡迎趙顯首次訪華，表示李在明總統就任以來，兩國元首通電話，就推動中韓戰略合作
夥伴關係向更高水平邁進達成重要共識。雙方應堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共
贏目標。
　
　　王毅強調，中韓兩國關係發展歷程表明，睦鄰友好、求同存異、聚焦合作是正確選擇。中方
對韓政策保持穩定性和連續性，希望雙方深化合作，實現共贏，同時妥善處理敏感問題。中韓都
是經濟全球化的受益者，在當今單邊霸凌橫行的形勢下，應當共同反對貿易保護主義，維護國際
自由貿易體系。
　
　　趙顯表示，韓方高度重視對華關係。韓方願與中方落實好兩國元首重要共識，以舉辦慶州亞
太經合組織領導人（ＡＰＥＣ）非正式會議為契機，進一步密切高層交往，深化經貿、人文等領
域交流合作，加快韓中和韓中日自貿協定談判。
　
　　《韓聯社》報道，趙顯希望中國國家主席習近平、以下月在亞太經合組織領導人非正式會議
為契機訪問南韓，推動兩國關係發展。（ｒｙ）

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15

大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處