說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

18/09/2025 10:29

《Ａ股焦點》萬科Ａ跌近２％，大規模組織架構調整落地，扁平化…

　　《經濟通通訊社１８日專訊》今年初深鐵管理團隊全面入駐後，萬科（０２２０２）
（深：０００００２）一輪大規模人事組織調整於近期落地。９月１７日，萬科官網變更了組織
架構、管理團隊信息。本次調整也是萬科今年以來的第二次大規模人事變動。
　
　　萬科Ａ低開低走，現跌１﹒８４％，報６﹒９２元人民幣。
　
　　新的組織架構包括集團總部、地區公司和事業部。其中，集團總部包括董事會辦公室、集團
辦公室╱黨群工作部和投資發展中心、審計監察中心等１１個中心；地區公司為北京公司、津冀
公司、上海公司等１６個公司；事業部則包含了物業、商業與酒店、長租公寓、物流等八大多元
化業務。與此同時，各部門的核心管理人員也同步披露。
　
　　萬科此番組織及人事調整的重要變化是撤銷了開發經營本部。萬科將該部門下的「５＋２＋
２」架構（５大區域公司、２個總公司、２個直管公司），調整為劃分１６個地區公司，由總部
直接管理城市公司。這一調整思路與金茂、招商蛇口等其他頭部房企新進推動的組織架構調整相
似，是以「撤銷中間層級、強化總部管控與城市端執行力」為核心，打破傳統三級架構，轉向兩
級管控。
　
　　研究機構克而瑞認為，萬科此次調整並非突然，因為該公司此前已多次進行區域調整。當前
行業進入「瘦身期」，萬科通過減少管理層級，縮短決策鏈條，可以實現資源的集中調度和統一
管理，提升運營效率，增強對市場的敏感度和應對能力，適應從區域公司管理模式向總公司模式
的轉變，更好地在市場競爭中立足。（ｊｑ）

【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」,讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信,將負面的能量化為正向► 即睇

