《Ａ股焦點》萬科Ａ跌近２％，大規模組織架構調整落地，扁平化…

《經濟通通訊社１８日專訊》今年初深鐵管理團隊全面入駐後，萬科（０２２０２）

（深：０００００２）一輪大規模人事組織調整於近期落地。９月１７日，萬科官網變更了組織

架構、管理團隊信息。本次調整也是萬科今年以來的第二次大規模人事變動。



萬科Ａ低開低走，現跌１﹒８４％，報６﹒９２元人民幣。



新的組織架構包括集團總部、地區公司和事業部。其中，集團總部包括董事會辦公室、集團

辦公室╱黨群工作部和投資發展中心、審計監察中心等１１個中心；地區公司為北京公司、津冀

公司、上海公司等１６個公司；事業部則包含了物業、商業與酒店、長租公寓、物流等八大多元

化業務。與此同時，各部門的核心管理人員也同步披露。



萬科此番組織及人事調整的重要變化是撤銷了開發經營本部。萬科將該部門下的「５＋２＋

２」架構（５大區域公司、２個總公司、２個直管公司），調整為劃分１６個地區公司，由總部

直接管理城市公司。這一調整思路與金茂、招商蛇口等其他頭部房企新進推動的組織架構調整相

似，是以「撤銷中間層級、強化總部管控與城市端執行力」為核心，打破傳統三級架構，轉向兩

級管控。



研究機構克而瑞認為，萬科此次調整並非突然，因為該公司此前已多次進行區域調整。當前

行業進入「瘦身期」，萬科通過減少管理層級，縮短決策鏈條，可以實現資源的集中調度和統一

管理，提升運營效率，增強對市場的敏感度和應對能力，適應從區域公司管理模式向總公司模式

的轉變，更好地在市場競爭中立足。（ｊｑ）

