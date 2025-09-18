  • 會員
18/09/2025 10:38

《華為動向》華為徐直軍：預計明年第一季度推出昇騰９５０ＰＲ…

　　《經濟通通訊社１８日專訊》在華為全聯接大會２０２５上，華為輪值董事長徐直軍表示，
算力過去是，未來也將繼續是人工智能的關鍵，更是中國人工智能的關鍵。他分享了昇騰芯片的
後續規劃，預計２０２６年第一季度推出昇騰９５０ＰＲ芯片，四季度推出昇騰９５０ＤＴ，
２０２７年四季度推出昇騰９６０芯片，２０２８年四季度推出昇騰９７０芯片。（ｊｑ）

