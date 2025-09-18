  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

18/09/2025 09:28

《Ａ股行情》滬綜指近平開，傳中國撤英偉達芯片訂單

　　《經濟通通訊社１８日專訊》市場以為中美關係因馬德里會談緩和之際，英媒爆料指中國監
管機構已要求國內最大型科企停止訂購英偉達（ＵＳ﹒ＮＶＤＡ）人工智能芯片。滬深股市今早
偏弱，滬綜指近平開，報３８７６﹒０６點，深成指低開０﹒４１％，創業板指低開０﹒８８％
；半導體股開盤造好，有色金屬走低。
　
　　英國《金融時報》報道，中國國家互聯網信息辦公室已指示多間內地大型科技企業，包括字
節跳動和阿里巴巴（０９９８８）停止購買所有英偉達ＡＩ芯片，並且終止現有測試和訂單。英
偉達行政總裁黃仁勳稱，對中國禁用其ＡＩ芯片的報道感到失望。
　
　　消息人士又說，監管機構近期召集了華為和寒武紀（滬：６８８２５６）等國內芯片製造商
，以及自主生產半導體的阿里巴巴和搜尋引擎巨頭百度（０９８８８），要求他們比較其產品與
英偉達供應中國的芯片，並作出報告。據悉，他們得出的結論是，中國的ＡＩ芯片參數已接近或
超過了英偉達專供中國市場的產品。
　
　　另外，內地８月財政支出連續第二個月放緩，創５月以來最慢增速，經濟前景面臨風險；但
高盛仍上調今明兩年中國實際ＧＤＰ增幅預測，指當局不急於加大寬鬆，可能將部分原計劃於今
年實施的刺激措施放到明年推出。
　
　　人行今日進行４８７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有２９２０億元
逆回購到期，即今日淨投放１９５０億元。（ｒｙ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15

大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處