《Ａ股行情》滬綜指近平開，傳中國撤英偉達芯片訂單

《經濟通通訊社１８日專訊》市場以為中美關係因馬德里會談緩和之際，英媒爆料指中國監

管機構已要求國內最大型科企停止訂購英偉達（ＵＳ﹒ＮＶＤＡ）人工智能芯片。滬深股市今早

偏弱，滬綜指近平開，報３８７６﹒０６點，深成指低開０﹒４１％，創業板指低開０﹒８８％

；半導體股開盤造好，有色金屬走低。



英國《金融時報》報道，中國國家互聯網信息辦公室已指示多間內地大型科技企業，包括字

節跳動和阿里巴巴（０９９８８）停止購買所有英偉達ＡＩ芯片，並且終止現有測試和訂單。英

偉達行政總裁黃仁勳稱，對中國禁用其ＡＩ芯片的報道感到失望。



消息人士又說，監管機構近期召集了華為和寒武紀（滬：６８８２５６）等國內芯片製造商

，以及自主生產半導體的阿里巴巴和搜尋引擎巨頭百度（０９８８８），要求他們比較其產品與

英偉達供應中國的芯片，並作出報告。據悉，他們得出的結論是，中國的ＡＩ芯片參數已接近或

超過了英偉達專供中國市場的產品。



另外，內地８月財政支出連續第二個月放緩，創５月以來最慢增速，經濟前景面臨風險；但

高盛仍上調今明兩年中國實際ＧＤＰ增幅預測，指當局不急於加大寬鬆，可能將部分原計劃於今

年實施的刺激措施放到明年推出。



人行今日進行４８７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有２９２０億元

逆回購到期，即今日淨投放１９５０億元。（ｒｙ）

