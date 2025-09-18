《Ａ股行情》滬綜指午後狠挫１﹒８％，３８００點爭持，有色金…

《經濟通通訊社１８日專訊》滬深股市午後突變臉，三大指數急跌，滬綜指現挫約１﹒８％

，報３８０７﹒０２點，滬指上午曾創逾１０年新高，最高見３８９９﹒９６點，深成指午後軟

２﹒０７％，創業板指更跌２﹒８％。有色金屬領跌大市，大金融板塊亦走軟。滬深兩市共

４４２６隻個股下調。（ｒｙ）

