18/09/2025 14:42

《Ａ股行情》滬綜指午後狠挫１﹒８％，３８００點爭持，有色金…

　　《經濟通通訊社１８日專訊》滬深股市午後突變臉，三大指數急跌，滬綜指現挫約１﹒８％
，報３８０７﹒０２點，滬指上午曾創逾１０年新高，最高見３８９９﹒９６點，深成指午後軟
２﹒０７％，創業板指更跌２﹒８％。有色金屬領跌大市，大金融板塊亦走軟。滬深兩市共
４４２６隻個股下調。（ｒｙ）

