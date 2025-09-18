  • 會員
AH股新聞

18/09/2025 11:37

《Ａ股行情》滬指半日收升０﹒４５％逼近３９００點，半導體股…

　　《經濟通通訊社１８日專訊》Ａ股市場低開高走，滬綜指在科技股的引領下盤中創逾１０年
新高，最高見３８９９﹒９６點、離３９００關僅一步之遙，上午收升０﹒４５％，報
３８９３﹒９５點；深成指半日升０﹒７９％，創業板揚０﹒４９％；追蹤半導體等硬核科技的
科創５０指數飆３﹒４％，早盤創逾三年高。
　
　　據英媒報道，中國國家網信辦本周要求阿里巴巴等公司停止測試英偉達為中國量身定制的
ＲＴＸ　Ｐｒｏ　６０００Ｄ並取消現有訂單。英偉達ＣＥＯ黃仁勳對有關報道表示遺憾。他在
倫敦的記者會上表示，「我對眼下的情況感到失望，但中美之間有更大的議程需要處理。只有在
一個國家有意願的情況下，我們才能服務於該市場。」
　
　　與此同時，國產替代提速，中芯國際（滬：６８８９８１）傳正在測試首款國產ＤＵＶ光刻
機。華為輪值董事長徐直軍表示，預計明年一季度推出昇騰９５０ＰＲ芯片，四季度推出昇騰
９５０ＤＴ，２０２７年四季度推出昇騰９６０芯片，２０２８年四季度推出昇騰９７０芯片。
　
　　半導體板塊全面爆發，中芯國際、海光信息（滬：６８８０４１）、北方華創
（深：００２３７１）均創歷史新高，中芯半日升５﹒８％，北方華創彈７﹒４％，海光信息升
４﹒４％；寒武紀（滬：６８８２５６）一度奪回Ａ股股王稱號，上午收高２﹒１％，報
１４７２﹒８元。（ｒｙ）

