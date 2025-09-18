  • 會員
AH股新聞

18/09/2025 15:07

《Ａ股行情》滬綜指高位回落收跌１﹒１５％，資金出逃兩市成交…

　　《經濟通通訊社１８日專訊》滬深股市午後跳水，資金出逃成交衝破３萬億（人民幣．下同
），滬綜指如坐過山車，今日早盤衝高、一度逼３９００點，午後卻急跌近２％、險些失守
３８００，滬指全日收跌１﹒１５％，報３８３１﹒６６點，止步兩連升；深成指收挫
１﹒０６％，創業板指高位回落下跌１﹒６４％。資金獲利出逃，兩市全日成交額３﹒１萬億元
，為今年以來第三高單日成交，較上個交易日放量７５８４億元或３２％。
　
　　芯片半導體板塊全日強勢，中微公司（滬：６８８０１２）大升１１﹒４％，中芯國際
（滬：６８８９８１）及海光信息（滬：６８８０４１）盤中破頂，午後升幅明顯收窄，分別收
升４％及０﹒５％。據英國《金融時報》，中國網信辦已指示多家大型科技公司停止購買英偉達
人工智能芯片；另邊廂，中國領先芯片製造商正在試運行首台國產深紫外光刻機，以在人工智能
（ＡＩ）處理器生產方面挑戰西方競爭對手，消息刺激板塊保持興奮。
　
　　投行高盛維持對Ａ股和Ｈ股的超配評級，建議逢低吸納，並看好民企龍頭、人工智能、反內
捲，以及股東回報等投資主題。
　
　　下跌方面，貴金屬跌幅最深，曉程科技（深：３００１３９）收低８﹒８％，湖南白銀
（深：００２７１６）跌６﹒５％。澳新銀行預計，在最近大幅上漲之後，鉑金價格將跌向每盎
司１２５０美元。現貨金今日亦延續跌勢，原因是美聯儲一如預期降息，並對進一步政策寬鬆的
措辭謹慎，美元指數上漲，金價走軟。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４４９８﹒１１　　－１﹒１６　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３８３１﹒６６　　－１﹒１５　　　１３６５９﹒６０　　
　　深證成指　　１３０７５﹒６６　－１﹒０６　　　１７６９２﹒１０　　
　　創業板指　　３０９５﹒８５　　－１﹒６４　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１３８０﹒３５　　＋０﹒７２　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６４﹒０９　　－０﹒４２　　　　　２﹒５０　　　　
　　深證Ｂ指　　１３５６﹒４３　　－０﹒３４　　　　　１﹒５２　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

