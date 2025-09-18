《Ａ股焦點》寒武紀再問鼎股王，半導體板塊領漲大市，國產ＡＩ…

《經濟通通訊社１８日專訊》網信辦據悉下令阿里巴巴（０９９８８）等國內科技企業停止

測試和採購英偉達（ＵＳ﹒ＮＶＤＡ）ＲＴＸ Ｐｒｏ６０００Ｄ芯片。報道稱監管要求華為和

寒武紀（滬：６８８２５６）等國內芯片製造商，報告其產品及英偉達中國版芯片相比較的結果

，並作出中國ＡＩ處理器已達到或超過了受管制英偉達產品的結論。



國產芯片股領漲大市，寒武紀開盤重回１５００元人民幣關口，再次超越貴州茅台

（滬：６００５１９），問鼎Ａ股股王寶座，現價升３﹒３％；海光信息（滬：６８８０４１）

漲６﹒５％，中微公司（滬：６８８０１２）升５﹒２％，北方華創（深：００２３７１）走高

４﹒３％，中芯國際（滬：６８８９８１）升３﹒８％。



外資機構對中國芯片企業表現出濃厚興趣，積極進行調研。Ｗｉｎｄ數據顯示，今年以來截

至９月１７日，唯捷創芯（滬：６８８１５３）迎來４１家外資機構調研，納芯微

（滬：６８８０５２）、芯原股份（滬：６８８５２１）和瑞芯微（滬：６０３８９３）均迎來

２０家外資機構調研。目前，瑞芯微（滬：６０３８９３）股價漲停，芯原股份彈６﹒５％，納

芯微走高１﹒４％。（ｒｙ）

