《Ａ股焦點》立訊精密升０﹒３％，與美國芯片企業合作開發ＡＩ…

《經濟通通訊社１８日專訊》９月１７日，立訊精密（深：００２４７５）與美國邊緣人工
智能芯片企業ＰＩＭＩＣ正式達成戰略合作。雙方將基於ＰＩＭＩＣ的邊緣ＡＩ芯片技術，共同
開發新一代智能可穿戴產品。立訊精密技術委員會高級總監Ｒｏｎａｌｄ Ｙｕａｎ表示，此項
聯合技術將很快應用於無線耳機、ＡＩ╱ＡＲ眼鏡及ＡＩｏＴ設備等可穿戴產品。
立訊精密今日低開高走，現升０﹒３１％，報５２﹒１７元人民幣。（ｗｎ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
18/09/2025 11:01
《經濟通通訊社１８日專訊》９月１７日，立訊精密（深：００２４７５）與美國邊緣人工
智能芯片企業ＰＩＭＩＣ正式達成戰略合作。雙方將基於ＰＩＭＩＣ的邊緣ＡＩ芯片技術，共同
開發新一代智能可穿戴產品。立訊精密技術委員會高級總監Ｒｏｎａｌｄ Ｙｕａｎ表示，此項
聯合技術將很快應用於無線耳機、ＡＩ╱ＡＲ眼鏡及ＡＩｏＴ設備等可穿戴產品。
立訊精密今日低開高走，現升０﹒３１％，報５２﹒１７元人民幣。（ｗｎ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N