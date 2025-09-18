《Ａ股焦點》立訊精密升０﹒３％，與美國芯片企業合作開發ＡＩ…

《經濟通通訊社１８日專訊》９月１７日，立訊精密（深：００２４７５）與美國邊緣人工

智能芯片企業ＰＩＭＩＣ正式達成戰略合作。雙方將基於ＰＩＭＩＣ的邊緣ＡＩ芯片技術，共同

開發新一代智能可穿戴產品。立訊精密技術委員會高級總監Ｒｏｎａｌｄ Ｙｕａｎ表示，此項

聯合技術將很快應用於無線耳機、ＡＩ╱ＡＲ眼鏡及ＡＩｏＴ設備等可穿戴產品。



立訊精密今日低開高走，現升０﹒３１％，報５２﹒１７元人民幣。（ｗｎ）

