蜜雪冰城京川滬等地門店檸檬水缺貨，知情人士：儲備充足，很快…

《經濟通通訊社１８日專訊》蜜雪冰城（０２０９７）「鎮店之寶」、每杯僅４元（人民幣

．下同）的冰鮮檸檬水，據報近日在多地門店供應中斷，一些網民在社交媒體抱怨買不到蜜雪的

檸檬水，還有網民擔心會漲價。綜合內媒報道，北京、上海、四川、廣州都有蜜雪門店店員表示

，「最近公司供貨供不上，我們這邊都斷貨了」，暫不清楚何時可以補貨。



報道引述接近蜜雪冰城的人士指出，近日部分門店原料波動，源於近期一批進口檸檬受天氣

影響延期到港，同時，蜜雪冰城主要檸檬供給地－－川渝地區的檸檬已經進入採摘期，因需儲存

一段時間優化口感，導致部分區域出現供應緊張情況，但檸檬整體儲備非常充足。目前大量進口

檸檬即將到港，儲存的檸檬也經過評測滿足使用標準，陸續下發門店，檸檬將很快恢復供貨。



據蜜雪冰城微信公眾號，其冰鮮檸檬水一年賣超１０億杯，年銷售額４０億元，相當於蜜雪

集團２０２５年上半年收入１４８﹒７５億元的１３％。用來製作冰鮮檸檬水的黃檸檬主要來自

川渝地區，是香氣突出的尤力克檸檬。２０２３年，蜜雪冰城檸檬採購量約１１﹒５萬噸。



受極端天氣影響，全球檸檬供需失衡，價格持續上漲。據全國農產品批發市場價格系統查詢

，最近一年，檸檬整體價格（單一品種的全國平均價）已從去年９月的每公斤７﹒８３元上漲至

今年９月的每公斤１５元。（ｓｌ）

