  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

18/09/2025 10:28

《債務風險》財新：商業銀行落實人行方案批貸款，助地方清還１…

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據《財新》報道，近日農業銀行許昌市襄城縣支行稱，為全面
推進清理拖欠企業帳款專項行動，該行積極對接政府清欠專班，梳理本地清欠企業台帳，逐戶進
行資質信用、償還能力等情況的綜合評估，精準識別並對接目標客戶，最終於９月８日為某拖欠
主體審批１０００萬元（人民幣．下同）流動資金貸款，並於近日完成首筆５００萬元的投放。
　
　　報道指，這是人行引導全國１８家商業銀行，向國企及融資平台等四類單位提供貸款，支持
其償還拖欠的企業帳款的最新案例之一。報道引述一位大行人士透露，人行在今年年中召開會議
，對清欠工作作出部署，之後出台了關於商業銀行支持清欠工作的方案，後續各家參與的商業銀
行又在此基礎上制定各自的執行方案。多家銀行分支機構人士亦表示，近期已收到總行下發的具
體方案，正在積極推進該項業務。
　
　　報道又指，據了解，全國範圍內，四類自負盈虧單位（差額撥款事業單位、自收自支事業單
位、地方國企和融資平台公司）涉及的欠款總規模約為１﹒８萬億元，而這四類單位之外的拖欠
帳款，如政府部門和全額撥款事業單位的欠款，則由財政兜底，由政府來負責解決。
　
＊清欠工作擬２０２７年６月底前完成，優先清理小額欠款＊
　
　　本次清欠工作的總體時限設定為三年，計劃於２０２７年６月３０日前全面完成。工作將按
年度分步推進，並優先清理小額欠款，要求單筆金額在５０萬元以下的欠款盡量於２０２５年９
月底前清零。
　
　　報道並引述業內人士透露，此次參與「清欠行動」的商業銀行共１８家，主要包括６家國有
大型商業銀行及１２家全國性股份制商業銀行，但不包括國開行、進出口銀行和農發行這三家開
發性政策性銀行。
　
　　上周外電曾引述消息指，中央政府考慮引導國有商業銀行以及包括國家開發銀行在內的政策
性銀行，向地方政府的融資平台和關聯企業提供貸款，以支持償還拖欠的企業帳款。消息並稱，
該計劃將分階段實施，第一階段有望完成至少１萬億元企業帳款的清欠，而總任務爭取在
２０２７年前完成；最近數月已引導國內大型銀行向地方政府的融資平台和關聯企業提供貸款。
（ｓｌ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15

大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處