AH股新聞

18/09/2025 11:43

《中國要聞》公安部：近年共６﹒８萬名境外電信網絡詐騙疑犯成…

　　《經濟通通訊社１８日專訊》全球公共安全合作論壇（連雲港）２０２５年大會９月１６－
１８日在江蘇連雲港舉行，在今日的打擊跨國犯罪形勢與對策分論壇上，中國公安部有關負責人
表示，中方攜手各方打擊跨國電信網絡詐騙犯罪取得的積極進展，特別是近年來中方先後與西班
牙、阿聯酋、緬甸、印尼、菲律賓、老撾、泰國、柬埔寨等國開展執法安全合作，共有６﹒８萬
名境外涉詐犯罪嫌疑人成功歸案。
　
＊中方倡議相關國家和地區共建國際反詐聯盟＊
　
　　中方指出，當前刑事犯罪結構發生重大變化，傳統犯罪加快向網上蔓延變異，以電信網絡詐
騙為代表的新型犯罪已成為世界公害和全球性打擊治理難題。各國執法部門應進一步強化國際執
法合作、完善辦案協作機制、健全全球打擊治理體系。中方倡議相關國家和地區共同建立國際反
詐聯盟，推動各方和國際社會攜手應對電信網絡詐騙犯罪治理問題，構建相互協同、普遍參與的
全球打擊治理電信網絡詐騙犯罪新格局。
　
　　全球公共安全合作論壇（連雲港）２０２５年大會以「共塑全球公共安全：團結行動，應對
多元威脅」為主題，來自１２０個國家、地區和國際組織的近２０００人參會。（ｓｌ）

