18/09/2025 12:09

綠茶餐廳內地分店據報撤下「無預製菜，現點現做」招牌

　　《經濟通通訊社１８日專訊》在「西貝預製菜」風波下，「預製菜」成為「敏感詞」。據內
媒《南方日報》報道，近日多名網民發現，綠茶餐廳（０６８３１）外賣餐具包裝上，原本印有
的「無預製菜」字樣被塗黑。還有網民發現，綠茶餐廳門店外寫著「本店無預製菜，現點現做」
的招牌已經悄悄撤下。
　
　　報道引述深圳南山區一家綠茶餐廳的工作人員稱，不清楚上述廣告語何時撤下，至於餐廳的
餐品是否是預製菜，該工作人員強調，烤雞等招牌菜式「是現做的」。
　
　　綠茶集團招股書則披露，「集團與２０５家第三方食材加工公司合作，將食材的大部分製備
過程分配給第三方食材加工公司。在為顧客烹煮及上菜前只需在餐廳進行簡單操作，這樣可以保
持餐廳的一致味道及品質，提高運營效率」、「我們與食材加工公司的合作使我們能夠以相對較
低的成本在中國內地加速擴展餐廳網絡。我們避免了與建設自營中央廚房相關的大量前期投資」

　
　　《紅網》發表評論稱，消費者對於預製菜的態度本就兩極分化，而商家隱瞞預製菜使用情況
的行為，無疑是在加劇矛盾。綠茶餐廳採用與第三方食材加工公司合作的模式製作菜品，雖然提
高了運營效率，但與此前「無預製菜」的宣傳明顯相悖。「企業為追求擴張和利潤，選擇依賴預
製菜本無可厚非，但為何不能坦誠面對消費者呢？」（ｓｌ）

上一篇新聞︰18/09/2025 13:41  《Ａ股行情》滬綜指午後跌約０﹒１％，ＣＰＯ概念逆市上揚

下一篇新聞︰18/09/2025 11:57  《中國要聞》大連化物所開發出首例氫負離子原型電池，成果登上…

