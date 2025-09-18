【ＦＯＣＵＳ】鮑公道破點陣圖玄機，「快步減息」前景迷離

【ＦＯＣＵＳ】按兵不動９個月的聯邦基金利率，周四（１８日）終一如預期下調２５基點

至４－４﹒２５厘。最新點陣圖顯示，２０２５年減息次數由２增至３，惟依舊「倔強」的鮑威

爾，於議息後記者會將今次減息定性為「風險管理（ｒｉｓｋ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）」，觸

發美國股、債一度直線跳水，而最新經濟預測更令市場原本押注的「快步減息」前景撲朔迷離。



＊風險管理 ＶＳ 「１０：９」微妙差異＊



伴隨２０２５年的第一次減息，９月點陣圖顯示減息前置－－今年預測中位數從６月的

２次增至３次，議息聲明新增「就業下行風險已上升」表述，特朗普欽點的新理事米蘭果不其然

支持減息５０基點，無不指向「鴿派」，美股三大指數續歌舞升平。



不過，主席鮑威爾於稍後記者會「放鷹」，將今次減息稱為「風險管理」，換言之僅是

預防式，未來將逐次會議根據經濟數據作出單獨決策；更道破點陣圖關於今年餘下減息是２次還

是１次，不過是「１０：９」的微妙差異，開啟美股、美債跳水模式，他的開場白「Ｇｏｏｄ

ａｆｔｅｒｎｏｏｎ」更成為華爾街風靡的Ｍｅｍｅ。



＊矛盾預測顯雙邊風險，美元或續跌＊



是鴿、是鷹？聯儲貨幣政策路徑如霧裏看花，加上更新的經濟預測，更顯矛盾的處境。一

方面，聯儲上調今明兩年ＧＤＰ增長預測至１﹒６％、１﹒８％，並下調明年失業率預測至

４﹒４％；另一方面，又上調明年ＰＣＥ核心通脹預測至２﹒６％，２０２８年方能實現２％的

通脹目標。



鮑威爾就指，分歧源於不尋常的「雙邊風險」，因此沒有「無風險路徑」，現在是一個比

以往任何時候都更具挑戰性的時期。



減息路徑不確定之下，當天最大的贏家或是美元（ＤＸＹ），其從三年半低點一度重上

９７，帶動美股Ｖ彈，道指再刷新高。不過，眼見市場押注１０月近九成機會再減息２５基點，

年初至今跌逾１０％的ＤＸＹ跌穿１４年長期支撐線的風險不容忽視。難怪「新債王」岡拉克押

注金價年底或企上４０００美元，並認為黃金佔資產組合２５％「並不過分」。

