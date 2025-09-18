  • 會員
AH股新聞

18/09/2025 18:01

《Ａ股動向》上汽集團據報將減持與印度ＪＳＷ合資車企股份，以…

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據《路透》引述５名消息人士報道，中國上汽集團
（滬：６００１０４）將削減其在印度合資企業ＪＳＷ　ＭＧ　Ｍｏｔｏｒ中股份，並停止進一
步投資。報道指，這是中印政治緊張局勢蔓延到商業領域的最新跡象。
　
　　上汽集團與印度ＪＳＷ集團於２０２４年３月共同成立ＪＳＷ　ＭＧ　Ｍｏｔｏｒ，由上汽
持股４９％，ＪＳＷ持股３５％，當地金融機構持股８％，員工持股５％，經銷商持股３％。兩
者的合作旨在為上汽在中國以外的最大生產基地注入資金，同時緩解監管障礙。但報道引述其中
一位知情人士透露，這一合作目的並未實現。
　
　　印度於２０２０年對來自鄰國的投資實行限制，這一舉措被廣泛認為是針對中國。同年，中
印兩國在邊境對峙後摩擦加劇。中印兩國領導人上月舉行了會晤緩和關係，為改善商業關係帶來
了希望，惟此後進展甚微，例如印度汽車公司仍在等待中國批准從中國購買稀土。
　
＊上汽將繼續為該合資企業提供技術和產品＊
　
　　報道引述另一位知情人士稱，上汽集團不會撤出印度，但希望大幅稀釋其在ＪＳＷ　ＭＧ　
Ｍｏｔｏｒ的股份，並將繼續為該合資企業提供技術和產品。該人士補充稱，ＪＳＷ已提出購買
上汽的大部分股份，成為單一最大股東，但雙方在估值問題上存在分歧，上汽希望的價格更高。
該談判仍在進行中。
　
　　報道又指出，此事並不完全是政治因素造成。消息人士稱，ＪＳＷ似乎還因尋求與中國奇瑞
汽車在印度製造汽車而激怒了其合作夥伴。ＪＳＷ長期以來一直希望以自己的品牌銷售汽車，與
奇瑞的談判已進入後期階段，雙方將就ＪＳＷ在印度製造汽車進行技術而非股權合作。
　
　　報道指，上汽集團、ＪＳＷ集團、ＪＳＷ　ＭＧ　Ｍｏｔｏｒ均未回應置評請求；奇瑞沒有
回應置評請求。（ｓｌ）

