《中國要聞》育兒補貼制度管理規範出台，生育或收養３歲以下嬰…

《經濟通通訊社１８日專訊》國家衛健委、財政部今日印發《育兒補貼制度管理規範（試行

）》，《管理規範》自發布之日起實施。《管理規範》明確，補貼對象為從２０２５年１月１日

起，符合法律法規規定生育或收養的３周歲以下嬰幼兒；以及３周歲以下的孤兒、事實無人撫養

的嬰幼兒。育兒補貼由嬰幼兒父母一方或其他監護人（含兒童福利機構）申領，用於育兒相關支

出。育兒補貼按年計算，每年一次性發放。



《管理規範》又明確，申領人要填寫嬰幼兒及申領人有關信息，提供嬰幼兒的出生醫學證明

、居民戶口簿等基礎材料，並根據需要提供有助於判定申領人和嬰幼兒之間撫養關係的法定有效

材料。對於２０２５年１月１日以前出生的嬰幼兒，首次申請應當在２０２５年１２月３１日前

提出，逾期未提交申請的，視為自動放棄當年申請資格。對於２０２５年１月１日以前出生、不

滿３周歲的嬰幼兒，按應補貼月數折算計發補貼。



＊騙取、冒領補貼資金將被追回及追究有關責任＊



《管理規範》同時明確，初審和審核確認工作原則上應在３０個工作日內完成。各省份結合

實際確定育兒補貼具體發放時點，原則上每季度至少集中發放一批，確保補貼及時足額發放到位

。



此外，《管理規範》明確，地市級衛生健康部門每年按一定的比例，對補貼對象信息進行抽

查。省級衛生健康部門根據需要開展抽查，實行動態監管，確保資金安全。對騙取、冒領補貼資

金的，由縣級衛生健康部門負責追回，並依法依規追究有關責任。（ｓｌ）

