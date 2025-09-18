  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

18/09/2025 16:54

《中國要聞》科技部：未來五年是建成科技強國攻堅期，將從五方…

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國新辦今日舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞
發布會，由科技部介紹「十四五」時期科技創新發展成就並答記者問。科技部部長陰和俊表示，
現在距離實現建成科技強國目標只有１０年時間，未來五年是十分關鍵的攻堅期，科技部將推進
教育科技人才一體發展，促進科技創新和產業創新深度融合，營造世界一流的創新環境，全面提
升科技創新能力，為建成科技強國奠定堅實基礎。具體有五個方面的工作考慮：
　
　　一是加強原創性引領性科技攻關，圍繞國家戰略亟需超前謀劃布局一批新的國家重大科技項
目，加強有組織的基礎研究，持續增加高質量的科技供給。
　
　　二是推動科技創新和產業創新深度融合，進一步強化企業科技創新主體地位，加快建設概念
驗證、中試驗證平台，帶動新技術、新產品、新場景大規模應用。
　
　　三是一體推進教育科技人才發展，強化科教協同育人和產學研融合用人，在重大科技任務中
培養造就一流領軍人才和創新團隊，構築人才競爭優勢。
　
　　四是持續深化科技體制改革，加強國家戰略科技力量協同聯動，加快重大科技成果轉化應用
，發揮國際科技創新中心策源功能，健全國家科技評價制度，構建有利於充分釋放科技創新活力
和潛能的創新環境。
　
　　五是建設具有全球競爭力的開放創新生態，繼續深入實施「一帶一路」科技創新行動計劃，
積極發起和組織實施國際大科學計劃和大科學工程，深度參與全球科技治理。（ｓｌ）

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15

大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處