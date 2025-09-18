《中國要聞》科技部：未來五年是建成科技強國攻堅期，將從五方…

《經濟通通訊社１８日專訊》國新辦今日舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞

發布會，由科技部介紹「十四五」時期科技創新發展成就並答記者問。科技部部長陰和俊表示，

現在距離實現建成科技強國目標只有１０年時間，未來五年是十分關鍵的攻堅期，科技部將推進

教育科技人才一體發展，促進科技創新和產業創新深度融合，營造世界一流的創新環境，全面提

升科技創新能力，為建成科技強國奠定堅實基礎。具體有五個方面的工作考慮：



一是加強原創性引領性科技攻關，圍繞國家戰略亟需超前謀劃布局一批新的國家重大科技項

目，加強有組織的基礎研究，持續增加高質量的科技供給。



二是推動科技創新和產業創新深度融合，進一步強化企業科技創新主體地位，加快建設概念

驗證、中試驗證平台，帶動新技術、新產品、新場景大規模應用。



三是一體推進教育科技人才發展，強化科教協同育人和產學研融合用人，在重大科技任務中

培養造就一流領軍人才和創新團隊，構築人才競爭優勢。



四是持續深化科技體制改革，加強國家戰略科技力量協同聯動，加快重大科技成果轉化應用

，發揮國際科技創新中心策源功能，健全國家科技評價制度，構建有利於充分釋放科技創新活力

和潛能的創新環境。



五是建設具有全球競爭力的開放創新生態，繼續深入實施「一帶一路」科技創新行動計劃，

積極發起和組織實施國際大科學計劃和大科學工程，深度參與全球科技治理。（ｓｌ）

