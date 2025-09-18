《中國要聞》科技部：全國新能源汽車累計銷售破４０００萬輛，…

《經濟通通訊社１８日專訊》國新辦今日舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞

發布會，由科技部介紹「十四五」時期科技創新發展成就並答記者問。科技部部長陰和俊表示，

「十四五」期間，科技創新和產業創新加速融合，新質生產力蓬勃發展。規上高技術製造業增加

值較「十三五」末增長４２％；「三新」經濟（新產業、新業態、新商業模式）增加值佔ＧＤＰ

的比重達１８％；人工智能、生物科技等前沿領域正在形成新的經濟增長點。



陰和俊又介紹，以科技創新引領新質生產力發展，在多個方面取得積極成效。其中，在新能

源領域，中國持續打破光伏晶硅電池效率的世界紀錄，光伏、風電新增裝機連續４年超過１億千

瓦；全國新能源汽車累計銷售突破４０００萬輛，產銷量連續１０年保持全球第一，為全球減碳

目標作出中國貢獻。



在信息領域，中國已建成約４６０萬個５Ｇ基站，技術和用戶數保持全球領先，賦能千行百

業數字化升級發展。



＊正推動人形機器人在汽車製造、物流搬運等加速落地應用＊



在人工智能領域，國內湧現出多個達到國際先進水平的通用大模型，部分模型準確率突破

９５％，打造百餘個標桿應用場景。



在人形機器人方面，整機技術實現突破，多模態感知、大腦－小腦模型等關鍵技術取得進展

，促進了與具身智能的深度融合，正在推動人形機器人在汽車製造、物流搬運、電力巡檢等場景

加速落地應用，為未來萬億級產業的發展奠定了堅實基礎。



在腦機接口領域，已幫助截癱患者開始站立行走，盲人恢復光感；國產腦起搏器已實現全面

商用，在８個國家４００家醫院開展植入，臨床已幫助３萬名帕金森病患者改善運動功能。

