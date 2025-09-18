  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

18/09/2025 16:54

《中國要聞》科技部：全國新能源汽車累計銷售破４０００萬輛，…

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國新辦今日舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞
發布會，由科技部介紹「十四五」時期科技創新發展成就並答記者問。科技部部長陰和俊表示，
「十四五」期間，科技創新和產業創新加速融合，新質生產力蓬勃發展。規上高技術製造業增加
值較「十三五」末增長４２％；「三新」經濟（新產業、新業態、新商業模式）增加值佔ＧＤＰ
的比重達１８％；人工智能、生物科技等前沿領域正在形成新的經濟增長點。
　
　　陰和俊又介紹，以科技創新引領新質生產力發展，在多個方面取得積極成效。其中，在新能
源領域，中國持續打破光伏晶硅電池效率的世界紀錄，光伏、風電新增裝機連續４年超過１億千
瓦；全國新能源汽車累計銷售突破４０００萬輛，產銷量連續１０年保持全球第一，為全球減碳
目標作出中國貢獻。
　
　　在信息領域，中國已建成約４６０萬個５Ｇ基站，技術和用戶數保持全球領先，賦能千行百
業數字化升級發展。
　
＊正推動人形機器人在汽車製造、物流搬運等加速落地應用＊
　
　　在人工智能領域，國內湧現出多個達到國際先進水平的通用大模型，部分模型準確率突破
９５％，打造百餘個標桿應用場景。
　
　　在人形機器人方面，整機技術實現突破，多模態感知、大腦－小腦模型等關鍵技術取得進展
，促進了與具身智能的深度融合，正在推動人形機器人在汽車製造、物流搬運、電力巡檢等場景
加速落地應用，為未來萬億級產業的發展奠定了堅實基礎。
　
　　在腦機接口領域，已幫助截癱患者開始站立行走，盲人恢復光感；國產腦起搏器已實現全面
商用，在８個國家４００家醫院開展植入，臨床已幫助３萬名帕金森病患者改善運動功能。
（ｓｌ）

【你點睇？】新一份施政報告出爐，你認為今次施政報告整體表現如何？你最支持哪個政策方向？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15

大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處