《Ａ股焦點》豬肉板塊續走低，生豬產能調控超預期，頭部企業要…

《經濟通通訊社１８日專訊》據《上海證券報》引述多個信源報道，農業農村部畜牧獸醫局

１６日會同國家發展和改革委員會召開生豬產能調控企業座談會，牧原股份

（深：００２７１４）、溫氏股份（深：３００４９８）、雙胞胎等多家龍頭生豬養殖企業參會

。其中一家參會企業負責人透露，會上明確要求頭部企業帶頭控制產能，包括調減能繁母豬、降

低出欄量、出欄體重控制在１２０公斤左右等，「頭部企業也下達了任務，２０２６年能繁母豬

量要同比減少」。



報道還指，此次調控產能還配套了一系列的財政金融措施，如嚴控關於生豬產能擴張的信貸

投放、減少刺激生豬產能增長的各類補貼等。報道引述行業某資深人士預計，隨著各類措施落地

，行業調降產能可取得一定成效。該人士指，此前調控重心主要集中在控制出欄均重、不得增加

產能，這次是國家發改委首次明確調減能繁母豬存欄量，調控措施超過市場預期。



Ａ股豬肉板塊自１６日開始走低，今日跌幅仍然靠前，其中，傲農生物

（滬：６０３３６３）瀉近６％，天康生物（深：００２１００）挫逾５％，立華股份

（深：３００７６１）跌約３％，溫氏股份（深：３００４９８）、巨星農牧

（滬：６０３４７７）跌超２％，牧原股份（深：００２７１４）、海大集團

（深：００２３１１）、新希望（深：０００８７６）、大北農（深：００２３８５）、京基智

農（深：００００４８）均跌逾１％。（ｓｌ）

