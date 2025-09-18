  • 會員
AH股新聞

18/09/2025 14:01

《Ａ股焦點》豬肉板塊續走低，生豬產能調控超預期，頭部企業要…

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據《上海證券報》引述多個信源報道，農業農村部畜牧獸醫局
１６日會同國家發展和改革委員會召開生豬產能調控企業座談會，牧原股份
（深：００２７１４）、溫氏股份（深：３００４９８）、雙胞胎等多家龍頭生豬養殖企業參會
。其中一家參會企業負責人透露，會上明確要求頭部企業帶頭控制產能，包括調減能繁母豬、降
低出欄量、出欄體重控制在１２０公斤左右等，「頭部企業也下達了任務，２０２６年能繁母豬
量要同比減少」。
　
　　報道還指，此次調控產能還配套了一系列的財政金融措施，如嚴控關於生豬產能擴張的信貸
投放、減少刺激生豬產能增長的各類補貼等。報道引述行業某資深人士預計，隨著各類措施落地
，行業調降產能可取得一定成效。該人士指，此前調控重心主要集中在控制出欄均重、不得增加
產能，這次是國家發改委首次明確調減能繁母豬存欄量，調控措施超過市場預期。
　
　　Ａ股豬肉板塊自１６日開始走低，今日跌幅仍然靠前，其中，傲農生物
（滬：６０３３６３）瀉近６％，天康生物（深：００２１００）挫逾５％，立華股份
（深：３００７６１）跌約３％，溫氏股份（深：３００４９８）、巨星農牧
（滬：６０３４７７）跌超２％，牧原股份（深：００２７１４）、海大集團
（深：００２３１１）、新希望（深：０００８７６）、大北農（深：００２３８５）、京基智
農（深：００００４８）均跌逾１％。（ｓｌ）

